“Es una vergüenza”: Álvaro Morales recibe duro mensaje por sus comentarios en contra de la Selección de Argentina y de “Mesissito”

Álvaro Morales, periodista deportivo mexicano, es acérrimo crítico del veterano jugador argentino Lionel Messi, y por otra parte, seguidor de Cristiano Ronaldo, su clásico rival dentro del fútbol. Es por este motivo que el mismo se ha encargado de hablar de manera negativa sobre el astro recién coronado campeón del Mundo en Qatar 2022.

Como resultado, el periodista de la cadena ESPN ha hablado de manera negativa sobre el argentino, al punto de llamarlo “Mesissito” en redes sociales e incluso atribuyó el premio ganado en suelo qatarí a lo realizado por Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Ángel Di María.

Pero lo que él nunca pensó es que sus palabras le costaría un fuerte mensaje por parte de uno de sus colegas, Ivan Kasanzew, quien vive en Miami Florida y fue el encargado de dirigir el documental “Maradona La Muerte de Dios”.

En redes sociales, Kasamzew explicó como es que Morales era una “vergüenza” para la profesión, y que no representa los intereses de la cadena deportiva ESPN; casa donde el azteca hace vida.

“Este tipo es una vergüenza para nuestra profesión. Hacer algo ESPN, ESPNMX, no representa el mejor interés de la empresa”, colocó en redes con una foto de lo dicho por Morales en un twitt anterior. This guy is a disgrace for our profession. Do something @espn @ESPNmx and it does not represent the best interest of the company. pic.twitter.com/66xwGtZ9TO— Ivan Kasanzew (@IvanKasanzew) December 19, 2022

