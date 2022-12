Fuertes nevadas dejan cientos de vehículos atrapados en Japón

Las fuertes nevadas en la prefectura de Niigata, al noroeste de Tokio, dejaron este martes (20.12.2022) serios atascos y centenares de vehículos atrapados en las carreteras, lo que obligó a las fuerzas armadas japonesas a intervenir.

Los atascos afectaron especialmente a las ciudades de Kashiwazaki y Nagaoka, donde el ejército se encontraba hoy realizando tareas para retirar la nieve y proporcionando alimentos y combustible a los coches parados, con el fin de que puedan retomar la marcha.

“Hubo varias llamadas de ambulancia debido a estos atascos por parte de personas que no se encontraban bien y ahora están siendo atendidas. También se están tomando medidas para sacar a estas personas lo antes posible, teniendo prioridad sus vidas”, dijo el portavoz gubernamental, Hirokazu Matsuno, en una rueda de prensa.

People in Fukushima and Niigata prefectures have been hit by record snow and are preparing for more bad weather in the day ahead.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/iq7URASI2K

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 19, 2022