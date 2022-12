MLS anunció calendario y nuevos cambios para la temporada 2023

Tras la consagración de Los Angeles Football Club en la Major League Soccer (MLS) y luego del Mundial de Qatar 2022, este martes laa competición dio a conocer el calendario oficial y completo de la temporada regular 2023.

La MLS busca “producir un calendario de óptimo servicio para nuestros aficionados y que a la vez impulse una visualización de partidos más directa”, por este motivo se tomó la decisión de que los encuentros en 2023 se disputen los días sábados y algunos miércoles respetando los horarios locales a las 7:30 p.m.

El torneo iniciará el próximo sábado 25 de febrero con el compromiso entre Nashville SC y New York City Football Club en GEODIS Park a las 4:30 p.m. ET. Posteriormente se jugará el derbi de ‘El Tráfico’ en el Rose Bowl entre LA Galaxy y los actuales campeones, LAFC a las 9:30 p.m. ET.

En este campeonato se disputarán 493 partidos en total y estará marcado por el debut de St. Louis City SC, equipo número 29 de la Major League Soccer. Su primer partido será el mismo día 25 en el que enfrentará a Austin FC.

La Rivarly Week, días en los que suelen jugarse los clásicos de la Major League Soccer tendrá presencia del 13 al 20 de mayo, dando lugar el 19 de julio para el Juego de Estrellasa disputarse en Washington.

¡Terminó la espera! Aquí está el CALENDARIO OFICIAL para la temporada 2023 de la #MLS#Ruedaelbalón#futbol pic.twitter.com/akyxghWSQC — MLS Español (@MLSes) December 20, 2022

El 19 de julio tendrá lugar el MLS All-Star Game 2023 en Audi Field, sede de D.C. United. El oponente para el evento de exhibición de la Major League Soccer se anunciará en una fecha posterior.

Entre los nuevos cambios anunciados para 2023 también destaca que los 47 clubes de la MLS y la Liga MX competirán en una Leagues Cup completamente reinventada: un torneo anual, de un mes de duración, avalado por Concacaf.

Será el primer torneo de fútbol que contará con todos los clubes de dos ligas de primer nivel. La temporada regular de la MLS se detendrá después de los partidos del 15 de julio para Leagues Cup y reanudando el 20 de agosto.

Construcción calenadario MLS

Los 15 equipos de la Conferencia del Este jugarán: