Ex de Ingrid Coronado rompe en llanto en pleno show y asegura que “la perdona” | VIDEO

La novela que ha vivido Ingrid Coronado con respecto a sus ex parejas Charly López y el fallecido Fernando del Solar no dejan de dar de qué hablar.

En esta ocasión el ex integrante de Garibaldi siguió hablando de la madre de su hijo, y quiso encontrar compasión entre sus fanáticos al romper en llanto.

Pues según Charly perdona a Ingrid por los problemas que tienen entre ambos, y asegura que le ha hecho mucho daño. Esto pese a que los propios compañeros de la famosa conductora la han respaldado acerca de que el excantante ha abusado de ella y su hijo de diversas formas.

El ex miembro de Garibaldi tomó su programa y en vivo habló sobre los problemas que tiene con su primogénito, con el que aseguró que está dispuesto a conversar para arreglar la situación, ya que es algo que no le compete.

Después de que este martes la revista Tv Notas publicara una entrevista en donde Charly acusa a su exesposa de esperar la muerte de Fernando del Solar, el cantante y conductor habló sobre el tema en su programa “Vivalavi”, en el que aprovechó para dirigirse a su hijo, de 24 años, con el que está distanciado debido a que está apoyando a su madre.

El artista afirmó que este es una situación de adultos, en la que no debería involucrarse, por lo que le pidió conversar y tomar un café para arreglar las cosas.

“Esto no te compete en absoluto, me gustaría platicar contigo, te juro papi que nunca te voy a juzgar, quiero que regresemos como adultos a platicar… solamente Emiliano sabe lo que vivimos juntos”

Señaló López, de 53 años, quien rompió el llanto al recordar a Emiliano, con el que siempre demostró ser muy cercano a pesar de que se divorció de Ingrid Coronado desde 2006, ya que constantemente estaban juntos.

El intérprete de “La ventanita” mandó un mensaje a la madre de su hijo y también exesposa de Fernando del Solar, quien falleció el pasado 30 de junio de este año.

Aseguró que la perdona por todos los problemas que ha tenido con ella y que espera que las demás personas a las que igualmente ha lastimado hagan lo mismo.

Asimismo, pidió que demuestre con acciones que es una mejor persona y no por medio de un libro, haciendo referencia a su escrito “MujerOn”, en el que trata sus relaciones.