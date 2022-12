Exasesor de la Casa Blanca le reveló al panel del 6 de enero que vio a Trump “romper” documentos

El exasistente personal de Donald Trump en la Casa Blanca, Nick Luna, le dijo al comité selecto de la Cámara durante una declaración el 21 de marzo que vio a Trump destruir documentos presidenciales, posiblemente en violación de la Ley de Registros Presidenciales.

De acuerdo con CBS News, a Luna no le queda claro qué tipo de documentos rompió “¿Alguna vez lo vi romper notas? No sé cuáles eran los documentos, pero [había] desgarramiento”. El exempleado de Trump testificó ante el panel que investigaba los disturbios del Capitolio del año pasado, según el audio obtenido por el medio citado.

Según el nuevo informe, la Ley de Registros Presidenciales requiere que los documentos presidenciales se conserven y entreguen a los Archivos Nacionales, NARA, al final del mandato del presidente.

Los audios filtrados también revelan que Luna les dijo a los investigadores de la Cámara que el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, le dijo que no ingresara a la sala antes de una reunión con legisladores republicanos estatales que querían anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

“Hubo un caso en el que normalmente sería mi trabajo entrar y asegurarme de que [el] presidente se sienta cómodo en cualquier situación”, dijo Luna. Y recuerdo, específicamente, que esta instancia [Meadows] había dicho ‘No, no entres, no entres a la habitación hoy’”, dijo el informante quien también dejó en claro que no entendía por qué había recibido dicha orden.

“Solo recuerdo que [Meadows] estaba en la oficina”, dijo Luna al comité selecto de la Cámara. “No recuerdo si fue en Michigan o Pennsylvania. No sabía, no recuerdo que esos fueran los lugares. Pero sí lo recuerdo en, en uno u otro de esos, antes de entrar a la reunión, en mi oficina”.

Las declaraciones de Luna se suman a la investigación que en este momento recae sobre los hombros de Trump por parte del Departamento de Justicia, DOJ, por el manejo de registros presidenciales, muchos de los cuales fueron llevados de la Casa Blanca a Mar-a-Lago arbitrariamente y que meses más tarde fueron recuperados por el FBI gracias a una redada el pasado mes de agosto.

Y llega después de que los miembros del panel votaron para enviar a los fiscales del Departamento de Justicia (DOJ) una recomendación de que el expresidente sea acusado de cuatro delitos: incitar o colaborar en una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para hacer una declaración falsa.