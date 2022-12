Jane Fonda cumple 85 años y recibió “el mejor regalo que he tenido nunca”

La actriz estadounidense Jane Fonda está cumpliendo 85 años de edad y lo festejó con una buena noticia.

El cáncer que padece la actriz está empezando a remitir y, por lo tanto, ya no necesitará recibir el tratamiento de quimioterapia.

Fonda también ha tenido una destacada trayectoria como escritora, editora de libros y también realizando vídeos de aeróbic.

Es ganadora de dos premios Óscar, de un total de siete nominaciones, los galardones son a la mejor actriz.

Aparte, ha obtenido cuatro Globos de Oro, dos premios BAFTA y un EMMY.

Ya a Fonda se le conoce como una leyenda y mito del séptimo arte. Se le reconoce por sus protagonismos en películas como ha enlazado muchas reconocidas por la crítica, como Klute, Julia, El regreso, Danzad, danzad, malditos, El síndrome de China, La jauría humana, On Golden Pond, Nine to Five y Gringo viejo.

Su salto a la fama se produjo en 1960 al protagonizar cintas de éxito comercial como Barbarella y Cat Ballou.

Para 1991 sorprendió al mundo entero al anunciar su retiro de la gran pantalla, aunque años más tarde volvería en la comedia: La madre del novio.

Luego también ha tenido participación en cintas como The Butler y Youth.

El activismo político también ha sido parte de su vida, ha luchado por varias causas. Se manifestó en contra de la guerra de Vietnam y la guerra en Irak.

Se describe a sí misma como una persona “liberal y feminista”. Publicó en 2005 su autobiografía, que se convirtió en un éxito de ventas y crítica.

Su lucha contra el cáncer

En septiembre pasado se conoció que Fonda había sido diagnosticada con un linfoma no Hodking, lo contó la propia actriz en su blog.

“Estoy llena de esperanza e inspiración y mi linfoma no va a detenerme”, comentó la actriz.

Desde ese momento ha dejado ver todo el proceso y cómo adaptó sus entrenamientos a la quimioterapia.

Ahora mismo llegó una buena noticia y es que se trata del “el mejor regalo de cumpleaños que he tenido nunca”.

La actriz dio a conocer que su cáncer estaba mejorando. “La semana pasada mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo dejar de recibir quimioterapia. Me siento tan bendecida, tan afortunada…”, dijo la actriz.

Explicó que si bien las primeras dos sesiones fueron “bastante fáciles, la última sesión de quimioterapia fue dura y duró 2 semanas, por lo que fue difícil hacer muchas cosas” explicó. .

