El baterista original de ‘Kiss’, Peter Criss, cumple 77 años

George Peter John Criscuola, mejor conocido como Peter Criss, el baterista original de “Kiss”, está cumpliendo 77 años.

Criss nació el 20 de diciembre de 1945 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Se le conoce con el nombre artístico de “El Hombre Gato”, que en inglés sería “Catman”.

El también fundador de Kiss jugó un papel importante en lo que fue la consolidación de la imagen teatral de la banda.

De la misma, Criss ingresó y salió en varias oportunidades, esto debido a problemas causados de su indisciplina y estilo de vida.

En cuanto a temas, trabajó para los siguientes temas: Beth, Baby Driver, Holligan y Dirty Livin, y colaboró vocalmente en: Nothin’ To Lose, Black Diamond, Mainline, Strange Ways, Getaway, Hard Luck Woman, I Finally Found My Way y You Wanted the Best.

Su cara maquillada, tal cual gato, lo hizo referencia a nivel musical. Criss tenía una personalidad muy ciclotímica con un excesivo abuso en la toma de riesgos.

Una de sus tres esposas, Lydia explicaba en su momento: “Peter tomó el personaje del gato por el lema ‘los gatos tienen 7 vidas’. Él era realmente salvaje. Hecho que demostraba tocando la batería en forma muy ruda en Kiss y pensaba que debía hacer uso de esas vidas tanto como fuera posible”.

Esta personalidad tan indisciplinada le causó muchos problemas, se hizo adicto a las drogas, a la cocaína, específicamente, tuvo varios excesos y su rendimiento artístico había decaído. Esto sumado a una dedicación compulsiva por coleccionar revólveres.

Vida personal

En cuanto a su vida personal, se puede comentar que Criss se casó con Lydia Di Leonardo en el año de 1970, estuvieron casados hasta 1979.

Ese mismo año contraería nupcias con Debra Jensen, que para ese momento era la modelo de la marca de bronceadores Coppertone. De este matrimonio nació Jenilee, la única hija de la pareja que vino al mundo el 7 de abril de 1981.

Pero en 1994 el amor se terminó y esta pareja optó por el divorcio.

Cuatro años más tarde, Criss se casaría nuevamente, esta vez con “Gigi”, su tercera esposa. Fue un noviazgo que duró cuatro años. Era una canadiense y la relación conllevó a ciertas críticas, ya que solo era una joven adolescente.

Se casaron en California, en lo que fue una ceremonia que no contó como invitados a sus antiguos amigos y compañeros de Kiss. A la fecha siguen felizmente casados.

