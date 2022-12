Reportan que ‘Chicharito’ Hernández estará presente en la próxima convocatoria de la selección mexicana en 2023

Luego de que Gerardo ‘Tata’ Martino confirmara que no seguirá al frente de la selección mexicana, se abre nuevamente la posibilidad de que Javier Chicharito Hernández retorne a la dinámica del combinado nacional. De acuerdo con información del reconocido periodista André Marín, el delantero estará presente en la primera convocatoria del Tri sin el DT argentino, así lo dio a conocer en una columna para MedioTiempo.

“Mientras los dueños del futbol están esperando propuestas de Jaime Ordiales y Yon de Luisa para encontrar al nuevo técnico nacional, les puedo asegurar que en la primera convocatoria de quien esté como entrenador estará Javier Hernández. Vuelve”.

“Estuvo vetado por Gerardo Martino y su cuerpo técnico. Volverá, va a hacer goles, seguirá vendiendo camisetas. No por nada es el máximo anotador en la historia del combinado nacional. Debe reflexionar muchas cosas, pensar en los errores que cometió en el hotel a las afueras de Nueva York”, agregó.

#LaAutopsia | “Vuelve el ‘Chicharito’. Les puedo asegurar que en la primera convocatoria de quien esté como DT del Tri en la Fecha FIFA de marzo estará Javier Hernández”



La videocolumna de Andre Marín (@andremarinpuig) pic.twitter.com/grh1gBEuKa — MedioTiempo (@mediotiempo) December 21, 2022

De momento no ha habido anuncio sobre quien será el nuevo entrenador del Tri a pesar de los diversos rumores que se manejan. Sin embargo, el retorno de ‘Chicharito’ se daría en teoría para la fecha FIFA del 21 al 28 de marzo de 2023.

No obstante, la selección mexicana no disputará encuentros amistosos ya que deberá jugar un par de compromisos importantes. El primero de ellos es la clasificación al Final four de la Concacaf Nations League contra Surinam y Jamaica.

‘Chicharito’ intentó regresar a la selección mexicana para disputar el Mundial de Qatar 2022, pero tras varias conversaciones con Gerardo ‘Tata’ Martino, este mantuvo su posición y decidió no llamarle.

Desde 2019 el delantero no es tomado en cuenta para la dinámica del combinado nacional debido a desacuerdos con la Federación Mexicana de Fútbol y por supuestamente haber dado acceso a un grupo de prostitutas a una concentración del Tri.

