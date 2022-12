Una llamada de extorsión permitió ubicar a 47 migrantes secuestrados por el Cártel de Sinaloa

Además de la producción y transporte de drogas, los cárteles mexicanos encontraron otro negocio ilícito igual de redituable en el secuestro y la extorsión a migrantes.

Prácticamente en todo el país estas personas están en constante riesgo de caer en manos del crimen organizado. En el mejor de los casos, el pago de un rescate termina con la liberación de las víctimas, de lo contrario, su destino podría ser la muerte o terminar trabajando para estos grupos criminales.

Recientemente se dio a conocer el caso de 47 migrantes que fueron retenidos por miembros del Cártel de Sinaloa en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, quienes exigían a sus familias dinero a cambio de su liberación.

Entre las víctimas se encontraban varios ecuatorianos, y la organización 1800migrante.com hizo pública una conversación telefónica que se grabó entre uno de los secuestradores y una mujer cuyo familiar permanecía cautivo.

En el audio que la organización obtuvo por medio de familiares, se puede escuchar a un hombre decir “No quiero que me maten”, mientras que el delincuente pide a la mujer 2,000 dólares como recompensa.

Pese a las súplicas de la persona, el secuestrador amenaza que, si no paga ese día, para mañana serían $2,500 y si no depositaba el dinero no volvería a ver a su ser querido.

Sin embargo, la rápida acción de la familia con agencias internacionales, en cooperación con autoridades mexicanas, lograron ubicar a los secuestradores, iniciando así una persecución que derivó en el rescate de los 47 migrantes de distintas nacionalidades.

De acuerdo con la organización 1800migrante.com, varias familias perdieron dinero al no poder resistir la presión de los criminales, e hicieron transferencias por Western Union desde Ecuador hasta México.

Por su parte, las personas rescatadas decidieron no presentar denuncias ante el trauma que les dejó el secuestro, y lo único que solicitaron fue ayuda de las autoridades para poder llegar hasta la frontera y poder entregarse a las autoridades migratorias en territorio estadounidense.

