Adolfo Ríos no quiere a extranjeros dirigiendo a la Selección de México y postula a su favorito para ser el próximo entrenador

Culmina el año y de igual forma el ciclo de Gerardo ‘Tata’ Martino al frente de la Selección de México, bajo muchas críticas y rechazo tras el fracaso obtenido en el Mundial Qatar 2022, donde El Tri tenía por objetivo los cuartos de final y no pasó ni de fase de grupos.

En 2023 la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) deberá definir a la persona que ocupe el cargo de entrenador y las recomendaciones no han faltado. En ese sentido, el ex futbolista mexicano Adolfo Ríos dio su opinión del futuro proceso y de cómo no es ideal contratar a un entrenador extranjero.

En conversación con ESPN, el también político explicó que no se puede contar con un entrenador que venga de afuera de la Liga MX porque no va a conocer la idiosincracia del fútbol azteca y sus jugadores, debe conocer todo desde cero, algo que juega en su contra porque es poco el tiempo que tiene para preparar los grandes torneos que disputa la selección mexicana.

“No soy un enemigo de técnicos extranjeros (…) un ejemplo es La Volpe que ha tenido toda su vida en nuestro fútbol y conoce muy bien nuestro fútbol y al idiosincracia del jugador mexicano”, remarcó Adolfo Ríos en su conversación con la cadena deportiva.

“No hay que cambiar la identidad del fútbol mexicano”

El retirado arquero también criticó, indirectamente y sin mencionarlo, a Gerardo ‘Tata’ Martino por su actuación al frente de El Tri: “Un entrenador que prefiera estar en otro país… Ahí se tenían que haber tomado decisiones”.

¿Quién puede ser el próximo entrenador de la Selección de México?

Cuando no había concluido la participación de México en Qatar 2022 ya varios nombres se mencionaban para reemplazar al Tata Martino al mano de El Tri y ahora que se sabe de la “revolución” institucional, muchos son los que se mencionan.

Para Adolfo Ríos está claro que Guillermo Almada es un buen candidato para tomar la batuta técnica, pero no lo ve ideal por su forma de trabajo: “Hace hasta tres entrenamientos por días, con mucha intensidad. En la Selección no hay tiempo para eso”.

Así que el ex jugador de 56 años lo tiene claro, el próximo entrenador debe ser Ignacio ‘Nacho’ Ambriz. “Sé cómo trabaja, sé lo que él significa para nuestro país. Ya salió campeón del fútbol mexicano (…) Es un técnico que conoce perfectamente al jugador mexicano y que se sigue actualizando”.

