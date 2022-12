Adiós, Principito: Andrés Guardado le pondría punto y final a su etapa con la Selección Mexicana

Andrés Guardado fue uno de los jugadores más representativos que tuvo México en el Mundial de Qatar 2022. El “Principito” alcanzó una brillante estadística en la Copa del Mundo al disputar el quinto torneo de su carrera. Pero este logro tendría cierto sabor agridulce por la participación de la Selección Mexicana. Con la copa concluida, se rumora el retiro del azteca.

Según informaciones difundidas por el diario As, el veterano futbolista del Real Betis le habría manifestado a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), su decisión de no ser convocado más con la Selección Mexicana.

“Es muy bonito estar aquí, con mi esposa, que siempre me ha apoyado. En el Mundial todos quieren ganar. Nosotros desde 1994 siempre hemos pasado la fase de grupos y en este no, por lo que ha sido un fracaso rotundo. Viene un Mundial en casa y ojalá sea bueno para nosotros. Ya estoy mayor para un sexto”, indicó Guardado en la Gala de As 2022.

Andres Guardado has retired from the Mexican national team 😢



100% a legend 🫡 pic.twitter.com/HvzJeeitXj— German (@PopOutGerman) December 21, 2022

Guardado y un gran legado en México

El “Principito” tiene grandes registros a sus espaldas. Andrés Guardado ha jugado 179 partidos con la Selección Mexicana, una cifra que le permite superar los 177 de Claudio Suárez. El futbolista del Real Betis aportó 28 goles para la causa mexicana y otras 27 asistencias. Guardado acumuló 13 partidos en Mundiales desde Sudáfrica 2010 hasta su quinta copa en Qatar 2022. El legado del “Principito” será imborrable dentro del fútbol mexicano. 🚨| Andrés Guardado se retira de @miseleccionmx



El mexicano disputó 5 Copas del Mundo con el TRI🇲🇽:



🇩🇪 Alemania 2006

🇿🇦 Sudáfrica 2010

🇧🇷 Brasil 2014

🇷🇺 Rusia 2018

🇶🇦 Qatar 2022



⚽️ Le gustaría ser entrenador en un futuro.#Guardado #México #Futbol pic.twitter.com/LTaOIKLSk0— Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) December 21, 2022

