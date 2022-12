El aficionado mexicano que le pidió disculpa a Antonela Roccuzzo, pero fue criticado en redes sociales (video)

El Mundial de Qatar 2022 está por llegar a su fin. Está edición de la Copa del Mundo ha dejado un sinfín de anécdotas. Una de ellas la protagonizaron Canelo Álvarez y Lionel Messi por su conflicto a raíz de un video en el que el argentino “patea” una camiseta mexicano. El boxeador azteca fue muy cuestionado por su actitud y un aficionado tuvo la oportunidad de toparse con Antonela Roccuzzo en un centro comercial de Doha y pedirle disculpa.

El video fue difundido a través de las redes sociales por la cuenta de Mediotiempo. El portal señaló que Roccuzzo iba acompañada de la madre de Lionel Messi y sus tres hijos. Curiosamente no estaba vigilada por trabajadores de seguridad. Esto le permitió al aficionado acercarse y manifestarle algunas palabras.

"Te queremos pedir disculpas por lo de Messi": Fan mexicano pide perdón a Antonela tras polémica de ‘patear’ playera de México https://t.co/wCKMhqmhpx pic.twitter.com/oW3i9YY3Ja— MedioTiempo (@mediotiempo) December 15, 2022

“Hola, Antonela, un saludo para México. Te queremos pedir disculpas por lo de Messi. Porque no es cierto ¿verdad? ¡Gracias!“, fueron las palabras del aficionado. Antonela no generó mayor reacción que voltear un par de veces y soltar una tímida sonrisa.

Las críticas a la actitud del aficionado

Las críticas a la actitud del aficionado

El video tuvo un gran número de interacciones de usuarios que cuestionaron la actitud del aficionado. Muchos de los comentarios alegaban que el fan que le pidió disculpa a Antonela no los representa. Además, algunas personas lo tildaron de "arrastrado", luego de que la esposa de Lionel Messi no le dirigiera ni una palabra.

