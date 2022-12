Gerard Piqué atacó al fútbol mexicano luego de la temprana eliminación en el Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 fue un amargo torneo para la Selección Mexicana. El conjunto dirigido por Gerardo Martino no pudo superar la fase de grupos de la copa. El Tri quedó eliminada en la última jornada, luego de que Argentina y Polonia consiguieran su pase a la siguiente ronda. En medio de la desilusión azteca, Gerard Piqué no tuvo ningún tipo de recaudos para burlarse de la actuación de México en la Copa del Mundo.

Las polémicas declaraciones del ex jugador del FC Barcelona se desarrollaron en una reunión que continúa marcando los preparativos para el inicio de la Kings League, un torneo de fútbol 7. En este evento participarán grandes estrellas de la plataforma Twitch y futbolistas importantes como Sergio Agüero.

Algunos equipos ya han movido sus fichas para contratar futbolistas para jugar en este pintoresco torneo. Pero al ver que los clubes de Juan Guarnizo (Aniquiladores) y Rivers (Pío FC), no han tenido mayor movimiento para anunciar a sus futbolistas, Gerard Piqué les lanzó un fuerte recado en el encuentro.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, fueron las palabras de Piqué en tono sarcástico.

Este torneo comenzará el 1 de enero, mientras que el Final Four se desarrollará a partir del 26 de marzo. En la copa se han confirmado personalidades como Chicharito Hernández y Gerardo Torrado.

