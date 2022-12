Andrés Guardado rompió el silencio y habló de la actuación de México en el Mundial de Qatar 2022

El centrocampista internacional mexicano Andrés Guardado consideró que con la eliminación de su selección en la fase de grupos del Mundial “se puede abrir un poco los ojos” y ver qué se está haciendo mal con miras a la edición del 2026 que se disputará en su país, en Estados Unidos y en Canadá.

“El no haber pasado de la fase de grupos te deja un sabor muy amargo. No me atrevería a decir que ha sido bueno, pero sí a lo mejor que nos sirve para abrir un poco los ojos de lo que estamos haciendo en México, de lo que estamos haciendo a nivel de fútbol mexicano en general directivos, entrenadores, prensa…”, dijo el centrocampista del Real Betis.

“Nos puede servir para ver qué nos hace falta para realmente dar ese salto, para cambiar un poco la mentalidad del futbolista mexicano y sobre todo del fútbol mexicano para conseguir ese ansiado quinto partido. Yo creo que tenemos la calidad, tenemos el fútbol para hacerlo. Con este fracaso se puede abrir un poco los ojos y ver qué estamos haciendo mal para mejorarlo y llegar a ese nivel“, declaró antes de la gala de entrega de los Premios AS del deporte.

Pese a ello dio por bueno haber jugado por quinta vez la principal cita internacional por países: “Ha sido un sentimiento bastante agridulce. En el lado personal haber llegado al quinto Mundial no es fácil, son muchos años de mantener un nivel y de estar peleando un puesto en la selección“.

Guardado consideró positivo que el torneo lo haya ganado Messi con Argentina: “Para todos los que amamos el fútbol, él nos ha hecho disfrutar muchísimo más allá de los escudos, de las banderas, de todo eso. Si a ti te gusta el fútbol, en algún momento disfrutaste con él, viéndolo jugar. Yo creo que no se le puede negar lo que él ha hecho a lo largo de su carrera. Para mí es un justo ganador“.

Además destacó la figura del francés Kylian Mbappé: “Es un digno sucesor de Cristiano o de Messi, que han marcado una época y que hemos sido afortunados de vivirla junto con ellos. Creo que Mbappé demostró que es el siguiente que va a marcar una época y ojalá que sea así”. Momento de hacer una mención a la final que tuvo Kylian Mbappé.

Tres goles en los 120’ y el penal anotado en la tanda definitiva.

Además, terminó como goleador de la Copa del Mundo (8).

23 años. Brillante presente, enorme futuro.



👏🏼🇫🇷 pic.twitter.com/6OY7TEupIx— Pablo Giralt (@giraltpablo) December 19, 2022

En cuanto a su club, el Betis, expresó: “Desde que llegó Pellegrini ha sido cada año mejor. Y este año tenemos esa misión de hacerlo mejor que el año pasado. No es fácil porque conseguimos la Copa del Rey del año pasado, pero tenemos objetivos ambiciosos. Nadie nos quita esas ganas de querer mejorar lo que hemos conseguido y creemos que somos capaces de hacerlo“.

“Hasta el parón que se hizo para el Mundial lo hemos hecho bastante bien en todas las competiciones, en las dos que hemos tenido. Ahora hay que empezar otra vez con esa misma ambición y ese mismo ritmo de conseguir resultados. Ojalá en la Supercopa podamos ser competitivos“, completó.

