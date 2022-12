“Dejen de llorar, prueben con el fútbol americano o el béisbol”: el polémico mensaje de Fede Zapata, músico de Los Caligaris

Argentina se coronó en el Mundial de Qatar 2022. El conjunto Albiceleste celebró por todo lo alto su tercer logro en la Copa del Mundo. Dibu Martínez fue uno de los más “explícitos” con sus celebraciones. Esto provocó la indignación de algunos usuarios a través de las redes sociales. Pero en un intento por defender al guardameta argentino, Federico Zapata, músico de Los Caligaris, tuvo unas polémicas declaraciones que le costaron su puesto en la banda.

Todo comenzó con un comentario expuesto por Paco Villa. El analista de TUDN criticó la forma en la que actuó Dibu Martínez, jugador que ha tenido polémicas celebraciones tras la victoria en la Copa del Mundo, además de meterse con varios jugadores franceses, puntualmente con Kylian Mbappé.

El tal Dibu Martínez es un inagotable ejemplo de lo imbécil que puede llegar a ser un futbolista que en su vida sabrá comportarse con un mínimo de elegancia y educación y que algún día encontrará a alguien que le ponga en su sitio de verdad!!! pic.twitter.com/adCuKoEWJ3— Alfredo Duro (@alfredoduro1) December 20, 2022

“Es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe”, este fue el comentario del reconocido analista. Pero sus palabras tuvieron las desafortunadas respuestas de Federico Zapata. El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe.



Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen.— Paco Villa (@Paco_Villa_) December 19, 2022

¿Qué dijo Federico Zapata en defensa del Dibu?

A través de las redes sociales, el trompetista mostró su molestia ante las críticas sobre el arquero de la selección de Argentina. Zapata utilizó twitter para expresarse y, pese a que luego borró el tweet, algunos usuarios pudieron tomarle captura al mismo. Fede Zapata de los Caligaris hizo polémicos comentarios al pueblo Méxicano, de que metió la pata, la metió.

Ya pidió disculpas, pero todos sabemos que a los mexicanos nada se nos olvida, pregúntenle a Tiziano Ferro 🤡@fedeluiszapata pic.twitter.com/3rjF40Efy5— Heaven and Hell Magazine (@heavenandhellMx) December 21, 2022

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar, prueben el fútbol americano o el béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá son extranjeros, marica”, decía el tweet. Sin embargo, el propio Federico Zapata reculó y pidió disculpas públicamente. Sin embargo, esto le costaría el puesto de federico Zapata en Los Caligaris. Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte , no era mi intencion ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegria y tantas experiencias hermosas , no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir…— fede zapata (@fedeluiszapata) December 20, 2022 COMINICADO OFICIAL. pic.twitter.com/Dyf0afbydi— Caligaris #VEINTICIRCO (@LOSCALIGARIS) December 21, 2022

