Cristiano Ronaldo y una pesadilla que aún no acaba tras el Mundial de Qatar 2022: “Ronaldo me hace sentir pena”

Cristiano Ronaldo vive un momento gris en su carrera. Todo comenzó con los problemas en el Manchester United que luego no pudo olvidar con la selección de Portugal en el Mundial de Qatar 2022. CR7 se despidió de la Copa del Mundo sin haber logrado alcanzar los objetivos del conjunto portugués y esto fue cuestionado por el legendario Lothar Matthäus.

El ex futbolista alemán tocó la herida de Cristiano Ronaldo. En unas fuertes declaraciones el ex campeón del mundo considera que Cristiano Ronaldo tuvo el mayor fracaso del Mundial y lo comparó con el gran éxito obtenido por Lionel Messi.

“Es el mayor fracaso del mundial, todo lo contrario a Messi (…) Es el ganador absoluto. Se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al fútbol grandes alegrías con sus cualidades y su forma de jugar. Y lo hizo durante 17-18 años. Para mí, Messi es el jugador del milenio“, sentenció Matthäus para Bild.

Cristiano Ronaldo y los problemas que manchan su carrera

El ex futbolista alemán intentó explicar cuáles son las razones que han afectado el último tramo de la carrera de CR7. Lothar Matthäus considera que con la actitud del portugués le será difícil encontrar un nuevo equipo. No está de más recordar que el Manchester United le rescindió su contrato y por eso Cristiano Ronaldo es un jugador libre.

“Con su ego, Ronaldo ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hace sentir pena por él“, concluyó. El Portugal de Cristiano Ronaldo quedó eliminado del Mundial: Marruecos dio el golpe y espera por Inglaterra o Francia en semifinales.



Cristiano Ronaldo abandonó el terreno de juego llorando😢. El último Mundial del Bicho pic.twitter.com/LUNP9bUNCr— Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) December 10, 2022

