Cristiano Ronaldo y la tristeza en su rostro: CR7 y sus lágrimas en la eliminación de Portugal del Mundial de Qatar 2022 [Videos]

La selección de Portugal no pudo ante la sorprendente Marruecos. El conjunto europeo perdió 1-0 el partido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Youssef En-Nesyri marcó el gol que dejó eliminados a los portugueses. Cristiano Ronaldo nuevamente fue suplente y se retiró a los vestuarios del estadio Al Thumama entre lágrimas.

Heartbreak for Cristiano Ronaldo 💔 pic.twitter.com/QdZIUgwz1T— ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

Cristiano Ronaldo abandona el terreno de juego llorando tras la derrota de Portugal ante Marruecos. pic.twitter.com/9slTLu5vH4— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) December 10, 2022

Probablemente será una de las imágenes de la jornada. Cristiano Ronaldo, de 37 años de edad, se despide de otro Mundial más. Qatar 2022 pintaba para ser la Copa en la que la selección portuguesa pudiera dar un golpe sobre la mesa y meterse de nuevo en las semifinales de una Copa del Mundo. Pero Marruecos se plantó a la perfección para impedirlo. Cristiano Ronaldo was in tears as he walked down the tunnel after Portugal's loss. pic.twitter.com/FS6C7WMxbd— ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

Cristiano Ronaldo sumó su segunda suplencia consecutiva en el poderoso conjunto portugués. Fernando Santos consideró una vez más que CR7 no debía salir desde el inicio en el partido. Pero esta vez el resultado no fue el mismo que el de Suiza. Al finalizar la derrota de Portugal, algunas cámaras captaron la tristeza del futbolista que hoy se encuentra sin equipo para continuar su carrera. Cristiano Ronaldo in tears. Portugal are out. Shock. 🇵🇹💔 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vvfeLik5sn— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 10, 2022 Cristiano Ronaldo leaving his LAST World Cup match EVER in TEARS 😭🥺💔#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dGFA0Hnhyf— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 10, 2022

Portugal no pudo superar a la mejor defensa del Mundial de Qatar 2022

Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, logró construir un equipo coordinado en defensa y eficiente en ataque. La selección marroquí solo ha recibido un gol durante todo el Mundial de Qatar 2022. Croacia, Bélgica, España y Portugal no pudieron vulnerar la arquería de Bono. Marruecos es la primera selección africana que consigue meterse en las semifinales de una Copa del Mundo. El sueño continúa y con el objetivo de meterse en la gran final de Qatar 2022, Regragui y sus dirigidos ahora tendrán que eliminar a un campeón del mundo.

También te puede interesar:

· Alan Pulido utilizó de ejemplo a Cristiano Ronaldo para mandarle una indirecta a Gerardo Martino

· Portugal y Cristiano Ronaldo se despiden del Mundial de Qatar 2022: Marruecos fue el verdugo del poderoso conjunto portugués

· La imagen de la selección de Argentina que ha sido motivo de indignación en las redes sociales: “La deportividad no va con ellos”