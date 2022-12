Agenda de eventos: qué hacer fuera de casa en Navidad

Cine familiar

Para estas vacaciones de invierno, el Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) ofrece un programa de cine para mantener entretenida a toda la familia. El lunes presentará How to Train Your Dragon (3 pm); el martes Cloudy with a Chance of Meatballs (3 pm) y Kiss Me Kate (7:30 pm) y el miércoles Inside Out (3 pm). Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Camino de navidad

Holiday Road es una de las nuevas experiencias navideñas que se pueden visitar en Los Angeles. En esta, localizada en el King Gillette Ranch (26800 W. Mulholland Hwy., Calabasas), hay instalaciones navideñas de tamaño monumental, miles de luces, la presencia de Santa Claus y la señora Claus, duendes, bastones de dulce y adornos por todo el parque. Termina el 30 de diciembre. Abierto de 5:30 a 9:30 pm. Boletos desde $25. Informes holidayroadusa.com.

Navidad en el zoológico

El cuarteto The Tinseltones, que canta a cappella, el guitarrista acústico Holiday Troubadour y el conjunto musical Jingle Brass, son solo algunos de los artistas que participan en Jungle Bells, la celebración de navidad del Zoológico de San Diego (2920 Zoo Dr., San Diego), que además incluye el Front Street Toog Tree, un árbol iluminado con luces coreografiadas con canciones originales de navidad, entre muchas otras atracciones. Termina el 1 de enero. Boletos dese $53. Informes zoo.sandiegozoo.org.

Foto: Cortesía

Festejos en Safari Park

Wild Holidays en el Safari Park (15500 San Pasqual Valley Rd., Escondido) invita a los asistentes a este zoológico a experimentar las fiestas decembrinas con un toque especial porque celebra sus 50 años de existencia. Algunos de los artistas que se podrán ver en el parque son el músico Holiday Troubadour, el dúo de violines Turtle Dove y el grupo de guitarra y percusión Sweater Weather. Los visitantes también podrán tomarse una foto con Papá Noel y con sus duendes y podrán participar de otras actividades. Solo los fines de semana; termina el 1 de enero. Boletos desde $53. Informes visite sdzsafaripark.org.

Día familiar

“Art to Go” en el Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) es una actividad de arte “para llevar” en la que puede participar toda la familia. Cada semana el proyecto es diferente y el museo provee el material y ofrece instrucciones para realizarlo. Los paquetes con los materiales se pueden recoger todos los jueves e diciembre frente al museo de 10 am a 5 pm. Gratis. Informes catalinamuseum.org.

Disney sobre hielo

El espectáculo Road Trip Adventures, de Disney On Ice, llegará a la arena Toyota (4000 Ontario Center Pkwy., Ontario) con muchos de los personajes más populares de Disney, entre ellos Mickey y Minnie Mouse, Donald Duck y Goofy. También participan figuras de películas com Moana y Toy Story. A partir de hoy y hasta el domingo. Boletos desde $27. Informes y horarios disneyonice.com.

Foto: Disney On Ice

Nueva exhibición

El Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles) abrió las puertas de su nueva exhibición PRESSURE: James Cameron into the Abyss, que muestra el sumergible de 12 toneladas y 24 pies de alto que el explorador y cineasta, Jame Cameron, piloteó en su recorrido de 2012, en el que rompió récords al haber buceado solo al punto más profundo de la Tierra. Termina el 20 de enero. Gratis con el pago del boleto de entrada al museo; boletos desde $7. Informes nhm.org.

Foto: NHM

Llegaron los dinosaurios

Jurassic Quest, la experiencia interactiva que incluye una gran manada de dinosaurios fotorrealistas, llegará al Los Angeles Convention Center (1201 S. Figueroa St., Los Angeles) en su primer exhibición intramuros en la ciudad desde su primera vez en 2019. Habrá, dinosaurios de tamaño real que se mueven, atracciones para montarse con el tema de los dinosaurios, shows con dinosaurios “vivos” y actividades de ciencia y arte. Del miércoles 28 al 31 de diciembre. Boletos desde $19. Informes jurassicquest.com.

Foto: Cortesía

Celebración en el condado

La edición anual 63 de la L.A. County Holiday Celebration regresa al Dorothy Chandler Pavilion del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) con una serie de shows en vivo que van desde ensambles musicales y coros hasta compañías de danza. Este espectáculo celebra el talento del condado de Los Angeles. Sábado 3 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes musiccenter.org.