“Es la súplica de una madre”: Mujer envía mensaje en video a narcos que desaparecieron a su hijo en Sonora

No hay dolor más grande para una madre que perder a sus hijos, y si a esto se le suma que ocurra bajo el contexto de desaparición, la situación se vuelve un calvario que por desgracia miles de familias viven en México, país que enfrenta una crisis de desapariciones forzadas, cometidas por delincuentes y autoridades. Una de las mujeres que sufre esta situación mandó un mensaje en video a los narcos que desaparecieron a su hijo.

Fue en la ciudad de Hermosillo, Sonora, cuando sicarios irrumpieron en su domicilio y se llevaron a sus dos hijos, Marco Antonio y Jesús Adrián. Era el 4 de mayo de 2019. Ella luchó desde el primer día por recuperarlos, aguerrida, como hasta ahora, logró que Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa dejaran en libertad a uno de ellos, pero del otro lleva casi cuatro años sin saber nada.

Según su relato, recuperado por el sitio La Silla Rota, ese día un grupo de alrededor de 12 sicarios fuertemente armados entró a su casa y se llevó a sus hijos. Supo de una persona que participó en la privación de la libertad de su hijo, entró a su casa a pedirle que lo dejara, pues él era inocente y nada tenía que ver con ellos, pero no escuchó sus súplicas.

Cecilia Flores fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, el cual ha sido de gran ayuda, pues han localizado a 300 personas desaparecidas, pero de Marco Antonio aún no sabe nada. “He encontrado a los hijos de otros, pero no al mío”, lamentó la afligida madre.

Por mi hijo removería cada centímetro de tierra pero siento que la vida se me escapa y no me quiero ir de este mundo sin traerlo a casa



Le pido por favor al Cartel de los Salazar que me digan donde está mi hijo. Les juro por mi vida que no quiero justicia, solo lo quiero conmigo pic.twitter.com/ZafDtNFOUB — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) December 20, 2022

En la desesperación lanzó un arriesgado mensaje en video, el cual subió a sus redes sociales, “Es la súplica de una madre que ha luchado incansablemente por su hijo y que aunque he encontrado a miles de personas, que no eran mis hijos, no he podido encontrar al mío, no he tenido el apoyo por parte de las autoridades para búsqueda e investigación, por eso me veo en la necesidad de hacer este video”, expresó en la grabación.

En el video se dijo enferma, por lo que pensó que moriría sin volver a saber de Marco Antonio, ante la desesperación de ese sentimiento, se decidió a hacer la grabación.

Exponiendo su vida, Cecilia Flores hizo la súplica a Los Salazar, pues desde hace un año ha sido amenazada de muerte, motivo por el cual se encuentra bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Junto a otras mujeres, Cecilia ha escarbado en el monte, en el desierto y hasta en los patios de casas abandonadas, donde han hallado restos humanos que han logrado identificar, junto a la Fiscalía de Sonora, para regresarlos con sus familias.

También te puede interesar:

– Buscar a personas desaparecidas en México se paga con la vida.

– Por amenazas del narco, madres de desaparecidos suspenden búsqueda en centro de exterminio de Tamaulipas.