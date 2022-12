Fans de Ángela Aguilar se le van a la yugular por “presumida” y la llaman superficial

La cantante estadounidense Ángela Aguilar, se ha convertido en una de las estrellas que más le gusta presumir su poder adquisitivo a base de sus costosos gustos.

Y eso al parecer no le está cayendo muy bien que digamos a su fanaticada, pues ya la consideran superficial.

Una vez más se convirtió en tendencia por justamente andar presumiendo sus lujos, pues publicó en su cuenta de Instagram un costoso bolso Parada que tiene un valor que ronda en los 4 mil 400 dólares.

Por lo que sus fans la cuestionaron de su supuesta humildad y se generaron todo tipo de reacciones.

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar ha dado de qué hablar por su forma de vestir pues en ocasiones anteriores ya ha sido fuertemente criticada por burlarse de tenis baratos.

Incluso por usar únicamente prendas de marcas exclusivas que cuestan auténticas fortunas, tal como pasó en esta última ocasión en la que fue duramente criticada por un bolso Prada.

Todo este escándalo se desató a partir de una serie de fotografías difundida en su perfil de Instagram en la cual, presumió el outfit con el que arribó a Las Vegas para participar en la ceremonia de los Latin Grammy hace un par de semanas atrás.

Y en una de estas postales, la hija menor de Pepe Aguilar presumió la bolsa que desató las críticas de sus detractores, quienes se dieron a la tarea de investigar que dicho accesorio tiene un precio que supera los 4 mil dólares.

“Ya exageras tu posición económica, por lo que luces, te ves hermosa, pero te hacer ver superficial”, fue uno de los comentarios en contra de Ángela Aguilar que más repercusión tuvo pues a partir de él se originó todo un enfrentamiento entre los seguidores y los detractores de la cantante.

“Se me hace muy bonita, pero con tanto dinero se puede vestir mejor”, “Si la marca no te patrocina, ¿por qué la necesitad de presumir algo material?” y “Sus abuelos y su papá igual son famosos y no presumían la cantidad de dinero que tenían, no vemos lo necesidad de hacer quedar mal a tu familia” fueron algunos de los comentarios que generó el costoso accesorio de Ángela Aguilar.

De momento, Ángela Aguilar no ha emitido ninguna declaración sobre este polémico tema, sin embargo, en ocasiones anteriores ha preferido ignorar estos comentarios para no responder y hacer un escándalo más grande, por lo que se cree que en esta ocasión actuará de la misma manera.

También te puede interesar: