Guillermo Ochoa no ha rendido en Europa: Ricardo La Volpe aseguró que Memo buscaría acabar con los “fantasmas” de su carrera

Guillermo Ochoa sorprendió a todo el fútbol mexicano con su decisión de abandonar a las Águilas del América. Cuando parecía que el veterano arquero regresaría a la Liga MX tras el Mundial de Qatar 2022, la historia dio un giro inesperado y Memo decidió dejar plantada al América. Las críticas no se hicieron esperar por esta decisión. Pero Ricardo La Volpe aprobó esta postura de Ochoa, pues considera que va por una revancha.

Para el “Bigotón”, Guillermo Ochoa no ha rendido como se le espera en el fútbol de Europa. El mexicano ha estado en equipos como el Ajaccio y el Málaga, clubes de primer orden en el Viejo Continente en el que no pudo conseguir cosas importantes. Es por esto que La Volpe considera que Memo le debe eso a su carrera.

“Si Ochoa va a buscar esa revancha es para demostrar lo que no demostró, que sí lo hizo en México. En Europa no lo hizo, no estuvo en grandes equipos, no ha tenido un performance correcto“, indicó La Volpe para ESPN.

Keylor Navas le gana la pulseada al mexicano

El guardameta costarricense ha sido muy comparado con Guillermo Ochoa. Pero Ricardo La Volpe hace una distinción entre ambos y es que el “Tico” pudo triunfar en un equipo grande de Europa. El “Bigotón” recuerda que la evolución de Keylor Navas era muy notoria en su pasantía por el Real Madrid.

“Memo es un arquero que se mostró al mundo por las Copas Mundiales, sin embargo, tuve a Navas en Costa Rica y demostró su crecimiento en Madrid. A Ochoa eso le falta, crecer en Europa, sin duda alguna. Navas demostró quién es Navas en un equipo histórico“, concluyó. ¡RESPETO TOTAL!



Al término del Costa Rica Vs. México, Memo Ochoa y Keylor Navas se acercaron para saludarse y platicar unos minutos, ¡dos de los mejores porteros en la historia de la CONCACAF! 💪🥅🇨🇷🇲🇽#KeylorNavas #GuillermoOchoa #CostaRica #Mexico #Qatar2022 pic.twitter.com/3UeQp4tbFM— Fanbolero (@fanbolero) September 6, 2021

