La dramática situación migratoria en El Paso podría convertirse en una catástrofe

Entre mantas y sus pocas pertenencias, un pensativo José Luis se acomoda en una acera de la ciudad fronteriza de El Paso. El joven, que dejó Venezuela cuando tenía 25 años, no quiere revelar su nombre real. En cambio, prefiere relatar su travesía por Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México, para finalmente llegar a EE.UU. cuatro años más tarde.

Muy cerca de ahí se encuentra la frontera con México, por donde miles de personas intentan entrar en Estados Unidos. La mayoría de los inmigrantes son de Venezuela, pero también provienen de Guatemala, Nicaragua e incluso de Ucrania.

Así como cientos de personas que acampan en el centro de El Paso, José Luis espera trasladarse a otra ciudad y hallar una alternativa: “Busco un futuro, un lugar donde establecerme, formar una familia y ofrecerles lo que yo no tuve: una mejor calidad de vida”, afirma.

NEW: Video provided to @FoxNews by TX Congressman @RepTonyGonzales shows extreme overcrowding at the Border Patrol Central Processing Center in El Paso, TX. Congressman Gonzales says he took the video on Friday, when 4,600 migrants were in federal custody. Capacity is only 1,040. pic.twitter.com/dpvH0NNseJ

— Bill Melugin (@BillFOXLA) December 18, 2022