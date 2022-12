Videos muestran la angustia y temor en la frontera por el fin del Título 42 

El llamado Título 42, que se creó durante el gobierno de Donald Trump y otorga al Ejecutivo el poder de expulsar automáticamente a los indocumentados está desencadenando una verdadera crisis migratoria. Si bien la política de salud debía expirar este miércoles 21 de diciembre, la Corte Suprema la dejó temporalmente.

Desde las redes sociales, se han compartido videos de diferentes puntos de Texas donde se puede observar a decenas de inmigrantes durmiendo en las gélidas calles. No solo se pueden ver a hombres y mujeres, sino a niños en espera de ayuda.

Camilo Montoya Galvez compartió que “en el Paso los inmigrantes continuan varados en la calle por la falta de espacio en los albergues. Las autoridades están convirtiendo un centro de convenciones y escuelas intermedias vacías en refugios para tratar de sacar a los inmigrantes de las calles antes de que las temperaturas bajen a los 20 grados”.

Good morning from El Paso, where migrants continue to stranded on the street because of the depleted shelter space.



Officials are converting a convention center and vacant middle schools into shelters to try to get migrants off the street before temperatures drop to the low 20s. pic.twitter.com/H4xQ7bmZYC — Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) December 22, 2022

Los niños también son víctimas de la crisis que se vive en El Paso y un grupo de voluntarios llegan en auto para dar calor a los menores de edad. Happing now in downtown #ElPaso: a volunteer helps a migrant woman warm up two kids inside her on this cold day. #Immigration #Migration #Migrants #EPT #Juarez #JRZ pic.twitter.com/8NGO8E3AFZ— Ivan Pierre Aguirre : 📷 (@i_p_a_1) December 15, 2022

En las calles del El Paso se respira miedo e incertidumbre al tiempo que llegan más inmigrantes en busca de asilo. Al drama se suman las ráfagas de viento al que no están acostumbrados quienes llegan desde Sudamérica. The migrant homeless situation on the streets of El Paso has gotten worse as the encampments have grown in size since last week, all the while the status of Title 42 is still up in the air. The temps are expected to drop to the 30's tonight —> https://t.co/zDyeRFsnRm pic.twitter.com/cZwjhE0YQq— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) December 21, 2022

Entre lágrimas una colombiana compartió que salió de su país en busca de una vida mejor, sin embargo, la falta de claridad en el Título 42 le hace creer que no hay esperanza para ella, ni para decenas de inmigrantes que como ella buscan asilo. Luz Dary, from Colombia, arrived in Juarez this weeks to find out Title 42 remains in limbo. Heartbroken, she wants Americans to know why they are fleeing country. As for Christmas, that hasn’t been celebrated in her family for years. #elpaso ⁦@dallasnews⁩ coverage pic.twitter.com/ylqcIyJNdv— Alfredo Corchado (@ajcorchado) December 21, 2022

Ante la ola de frío que azotará al país, El Paso se prepara para usar los centros de convenciones de la ciudad para albergar a al menos 1,000 inmigrantes, así lo dio a conocer Galvez .

El Paso is ready to start using the city’s convention center to start housing at least 1,000 migrants to alleviate the already-strained local shelters.



Officials say they are prepared to add additional cots, citing the potential end of the Title 42 expulsions this month. pic.twitter.com/DmikdyJjyt— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) December 21, 2022