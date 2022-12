Martha Debayle se pasa de original al decorar su árbol de Navidad con plumas… ¿de animal?

La presentadora mexicana Martha Debayle, de 55 años, causó tremendo revuelo en las redes sociales con la muy original decoración de su casa por Navidad, al haberse decidido por un árbol nada convencional, pero lleno de alegría.

A través de un video, que compartió en su cuenta de Instagram, la reconocida periodista se confirmó como una de las celebridades con el árbol más exótico y extraño de la presente temporada navideña, pues no es del tradicional color verde, sino que es blanco, pero no porque esté nevado, sino porque fue elaborada con unas imponentes plumas sintéticas.

“White Christmas ❄️ Christmas Tree 2022 Y sí, son plumas sintéticas”, se lee en el texto con el que acompañó su material.

El haberlo elaborado con plumas provocó que Martha Debayle no tuviera que invertir en los tradicionales adornos navideños, sino que simplemente se limitó a ilumina su árbol con luces cálidas y quedó más que listo para recibir la temporada de fiesta.

“Este es mi árbol de Navidad, diciembre 2022. Me moría de ganas de hacer algo diferente a lo que he hecho en los últimos 20 años, que es el clásico árbol verde. Como ustedes saben yo amo las plumas y dije: ‘Dónde consigo un árbol de plumas’ y como les digo siempre: Crean en sus sueños y no se den por vencidos hasta que consigan lo que quieran y así sucedió con este árbol que, por razones lógicas, no había que ponerle ningún adorno más porque las plumas son más que suficiente”, narró la locutora de radio.

Por esa razón solo iluminó su árbol con luces cálidas, las cuales fueron elegidas muy cuidadosamente para evitar que perdiera el estilo que le quería inyectar.

“Tuvimos que buscar unas series de Navidad especiales, que no fueran del clásico cable verde, que se pierde muy bien en los árboles verdes, pero que en este se vería fatal. Entonces encontramos estas series que están suspendidas en unos alambrados dorados muy delgaditos y con luz cálida porque no quería que se viera el árbol azul o blanco refrigerador y, créanme, es todavía más bonito en persona que lo que se alcanza a ver en foto o en video”, concluyó.

En la base de su árbol colocó una serie de cajas de regalo del mismo estilo con el firme propósito de que su árbol no perdiera la elegancia que le quiso inyectar.

En un inicio no había aclarado en su descripción que las plumas eran sintéticas, por lo que no faltaron quienes la acusaron de crueldad animal, pero ya todo fue aclarado por la propia celebridad.

Aunque su árbol fue el que se llevó los reflectores, y hasta parodias le hicieron, la chimenea de su hogar también luce espectacular, al haberla dotado de una guía con adornos en dorado. View this post on Instagram A post shared by Martha Debayle (@marthadebayle)

