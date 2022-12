Rihanna cautivó al público tras lucir más jovial y radiante que nunca

La aclamada cantante y empresaria Rihanna no tiene miedo de experimentar con su estilo y mostrarse en distintas facetas dentro de la moda, razón por la cual se ha convertido en todo un ícono para millones de personas a nivel mundial.

Esta credibilidad le ha servido para crear todo un imperio dentro del mundo de los cosméticos con su marca Fenty Beauty y a volverse en el blanco de las miradas a donde quiera que vaya.

Una de sus más recientes hazañas se dio durante una salida nocturna en compañía de su pareja y padre de su hijo, el rapero A$AP Rocky. Como ya es costumbre, Rihanna deslumbró con un peinado de trenzas baby que combinó con los clásicos “space buns”.

Sin embargo, hubo otro detalle que conmocionó a los internautas: la piel radiante y sin imperfecciones que la intérprete de “Umbrella” lució en cada una de las imágenes captadas por los paparazzis.

Como resultado, las publicaciones que compartieron dichas postales se llenaron de likes y comentarios en los que se alabó la belleza de la cantante nacida en Barbados. “Brillan juntos”, “Cada vez más hermosa”, “Reina” y “Riri Icónica”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

Cabe recalcar que esta no es la única vez durante la semana que el nombre de la famosa encabeza los titulares. Y es que luego de mucho tiempo a la expectativa, Rihanna finalmente dio a conocer el rostro de su bebé en una serie de publicaciones en redes. View this post on Instagram A post shared by Rihanna Fan Page (@bapgalriri)

Te puede interesar:

• Rihanna presumió el piernón en un vestido lencero que dejó poco a la imaginación

• La actuación de Rihanna en el próximo Super Bowl será grabada para un documental

• Rihanna deja expuesta parte de su retaguardia al modelar un atrevido conjunto de lencería