Aficionados piden a ‘Canelo’ Álvarez que defienda a México de las burlas de Gerard Piqué

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue una de las tendencias del Mundial de Qatar 2022 luego de amenazar a Lionel Messi y pelearse con varias personalidades del fútbol ante lo que consideró un irrespeto por parte del capitán de la selección de Argentina a los colores del Tri. Ahora, en redes sociales los fanáticos solicitaron al púgil que defienda a a México de las recientes burlas del exfutbolista Gerard Piqué.

El boxeador tapatío se ha caracterizado por interceder varias veces en redes sociales en pro del deporte azteca. Por esta razón los hinchas solicitaron que se posicione sobre esta situación tal cual como hizo con la polémica de Messi y la camiseta de Andrés Guardado.

“Que pesado Piqué burlándose de la selección de México. ‘Canelo’, llévatelo”, escribió una internauta.

“Dale en la suya ‘Canelo’, a Piqué y muchos argentinos más”, escribió otra usuaria.

Dale en la suya @Canelo y a pique y muchos argentinos más — Alix Roses (@Alimuser) December 22, 2022

En un tuit del famoso streamer español Ibai Llanos preguntando a sus seguidores sobre qué combate les gustaría ver en uno de los eventos organizados por él, un hincha respondió que ‘Canelo’ vs. Piqué.

Canelo vs Piqué— Conny con doble Ene (@cgtm98) December 22, 2022

Durante una transmisión en vivo de la King’s League, el nuevo proyecto donde también participarán los mexicanos Javier ‘Chicharito’ Hernández y Gerardo Torrado, el exfutbolista del FC Barcelona hizo un comentario sarcástico sobre la actuación del Tri en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, dijo en tono de burla.

En su afán por “defender a México”, ‘Canelo’ Álvarez también se peleó públicamente con el reconocido periodista de la cadena ESPN, David Faitelson por no “querer” a los deportistas aztecas.

