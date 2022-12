Rodrigo De Paul sacó su faceta más romántica en medio de un concierto de Tini y con la Copa del Mundo en brazos (Video)

Rodrigo De Paul fue uno de los jugadores claves para que Argentina pudiese conquistar el Mundial de Qatar 2022. Tras varios días de celebración, el mediocampista asistió el jueves a un concierto de su pareja, la cantante Tini Stoessel, donde sacó su faceta más romántica con un emotivo discurso y se llevó una calurosa ovación mientras enseñaba el trofeo obtenido en Medio Oriente.

A través de las redes sociales se hizo viral un video donde se ve al futbolista junto a intérprete en la tarima, ambos vistiendo la playera de la Albiceleste. Todo comenzó cuando Tini pidió un aplauso para su novio y la gente empezó a cantar el famoso “Dale campeón”.

Tras subir al escenario, De Paul se puso romántico y quiso compartir una anécdota suya con Stoessel. “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”, dijo mientras narró que tras perder el partido debut ante Arabia Saudita y en medio de fuertes críticas, la cantante viajó a Qatar para apoyarlo.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, asi que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, expresó.

"EN EL PEOR MOMENTO ELLA SE TOMÓ UN AVIÓN Y FUE A BUSCARME" Rodri De Paul recordó cuando Tini viajó hacia Qatar luego de la derrota con Arabia Saudita en el primer partido y le dedicó unas palabras. pic.twitter.com/0GIbVqIzQM — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022

La visita de Rodrigo a su novia generó mucha polémica. Nada más en Argentina y luego de celebrar con una histórica caravana en la que cinco millones de personas se movilizaron, el atacante no acudió a encontrarse con sus hijos. Este hecho no cayó bien en Camila Homs, su exesposa, quien lo esperaba junto a sus pequeños a quienes no veía desde hace dos meses.

De Paul fue uno de los mejores mediocampistas del certamen ecuménico junto a Enzo Fernández. De acuerdo con datos de FIFA +, el futbolista de 28 años fue el que más pases registró (476); más distancia recorrida total (61.03 kilómetros), más sprints (334), más intentos de ruptura (148), más rupturas de línea completadas (100), más líneas de pase (534) y más presiones defensivas (181).

