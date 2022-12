Declaración de impuestos 2022: el IRS aplaza el envío de formularios 1099-K para ingresos por Venmo, PayPal y otras

La nueva regla, que entraría en vigor para los contribuyentes con ingresos de hasta $600 dólares en aplicaciones como Venmo, PayPal o Cash App fue aplazada un año, informó el Servicio de Interno de Impuestos (IRS).

El IRS decidió retrasar la entrada en vigor del envío de los formularios 1099-K, que recibió una amplia ola de críticas, ya que obligaría a millones de personas que venden productos en línea y trabajadores independientes a declarar todos los ingresos a partir de $600 dólares.

“El tiempo adicional ayudará a reducir la confusión durante la próxima temporada de presentación de impuestos de 2023 y brindará más tiempo para que los contribuyentes se preparen y comprendan los nuevos requisitos de presentación de informes”, resaltó El comisionado interino del IRS, Doug O’Donnell.

De acuerdo con los cambios hechos por el IRS, las aplicaciones como Venmo, PayPaly Cash App estarían obligadas a enviar formularios 1099-K a todas las personas que tuvieran ingresos a partir del nuevo límite de ingresos.

El criterio cambió notoriamente, pues hasta la temporada de impuestos de este año, los contribuyentes recibían formularios 1099-K por transacciones a partir de $20,000 dólares o cuando se supera un máximo de 200 transacciones.

Pero ante las críticas, que incluso llegaron al IRS desde el Congreso, la oficina de impuestos decidió que la temporada de impuestos 2023 será un periodo de transición para que la nueva regla empiece a partir de 2024.

“Para ayudar a suavizar la transición y garantizar la claridad para los contribuyentes, los profesionales de impuestos y la industria, el IRS retrasará la implementación”, aseguró el IRS en un comunicado.

El comisionado interino del IRS abundó que “El IRS y el Tesoro escucharon una serie de preocupaciones“, de acuerdo con el comunicado.

Ingresos por aplicaciones deben ser declarados

Aunque en la temporada de impuestos 2023, la regla continuará requiriendo un formulario 1099-K a las declaraciones a partir de $20,000 dólares o más de 200 transacciones, las personas que tengan ingresos tienen obligación de pagar impuestos.

No obstante, el IRS aclaró que todas las transacciones personales, que un contribuyente haga para pagar a un amigo o para pagar una comida dividida, no serán rastreadas y no se consideran ingresos adicionales.

“La ley no pretende rastrear transacciones personales como compartir el costo de un viaje en automóvil o una comida, regalos de cumpleaños o navideños, o pagarle a un miembro de la familia u otra persona por una factura del hogar”, detalló el IRS en el comunicado.

También te puede interesar:

– Activistas urgen al IRS a mejorar el acceso al ITIN para inmigrantes indocumentados

– Declaración de impuestos 2022: qué formularios debes considerar sí o sí según el IRS

– Declaración de impuestos 2022: el IRS recomienda presentar en 2023 después de enero