Harris apuntó contra la prensa por la mala cobertura que le dan a la “fortaleza de mi liderazgo” 

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, no dudó en criticar a los medios de comunicación por la mala cobertura que da a lo que ella llamó “la fortaleza de mi liderazgo”. Fue durante una entrevista con el Washington Post que la mano derecha de Joe Biden dijo que no hay temas que no son tan vistos como ella quisiera.

Con dicho comentario, la vicepresidenta se refirió a la Suprema Corte del 24 de junio, decisión de la corte que anuló Roe v. Wade y devolvió la cuestión del aborto a los estados.

“Hay cosas que he hecho como vicepresidenta que demuestran la fuerza de mi liderazgo en el puesto que no han recibido el tipo de cobertura que creo que recibió Dos”, agregó “lo que ha podido ver se basa en lo que se cubre”.

Durante la entrevista, Harris también lamentó que su nombre aparezca en reiteradas ocasiones como punto de controversia por los supuestos malos tratos que le da a quienes trabajan con ella. Y es que según un informe, a principios de este año un grupo conservador de vigilancia de los medios, que descubrió que ABC, CBS y NBC ocultaron las salidas de 12 empleados “importantes” de Harris entre junio de 2021 y abril de 2022.

El diciembre del año pasado Washington Post señaló que el exvicepresidente Gil Duran les reveló que los empleados “fingen que se jubilan por razones positivas” y que los “patrones destructivos” de Harris estaban detrás de la salida tanto de Etienne como de otro ex asistente principal, Symone Sanders.

Politico también indicó una fuente les indicó que la oficina de Harris era “caótica” con una atmósfera “tensa y, a veces, severa”. “La gente es arrojada debajo del autobús desde arriba, hay fusibles cortos y es un ambiente abusivo. La gente se siente tratada como una mierda”.