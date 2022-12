“Recibí mensajes de odio y amenazas de la afición mexicana”: el argentino Cristian Battocchio confesó los problemas que afrontó en la Liga MX

El fútbol mexicano es uno de los torneos más prestigiosos de Concacaf. La Liga MX en cada temporada se hace de grandes jugadores para fortalecer el torneo y que cada uno de los clubes luche por el título. Pero no todos logran consagrarse en el balompié azteca. El fútbol en México no es para nada sencillo por todo el aspecto cultural de los aficionados y Cristian Battocchio es un claro ejemplo de ello.

El futbolista argentino llegó a Pumas de la UNAM en julio de 2021, pero por distintos factores no pudo establecerse dentro del primer equipo. Battocchio también tuvo que lidiar con las exigencias de los aficionados que muchas veces no le pidieron mejorar su rendimiento de la mejor manera.

“Caí en depresión, aumente de peso y hasta pensé en dejar el fútbol. No solo por todo lo que había pasado sino por el hecho de continuar recibiendo continuos mensajes de odio y amenazas de la gente mexicana.. Algo a lo que no estaba acostumbrado y caí en un pozo gigante”, relató el argentino en una publicación en sus redes sociales.

Los problemas de Cristian Battocchio fuera de las canchas

En el papel, la estadía de Cristian Battocchio en Pumas de la UNAM no fue la mejor. El argentino jugó 16 partidos y sólo pudo aportar una asistencia para el club. Pero el lado que no se ve de la vida del jugador muestra un panorama muy complicado que obstaculizaba su adaptación a la Liga MX.

“Por primera vez en mi carrera, me echaron de un club y fui muy criticado. Tal vez hasta sin entender los motivos… Llegue a un club mexicano donde me costó mucho adaptarme a la altura, en el momento que me acostumbro a eso, me agarró Covid, cuando vuelvo del Covid, me rompo el aductor y la vuelta de ese aductor, ¡otra vez Covid! ¿Querés agregarle algo mas? Se puede… Me intoxique con una bacteria y en ese control, me encuentran que me tienen que sacar la vesícula… todo esto, en solo 6 meses. Después del control, el club se reúne conmigo para decirme que tenia que dejar el club… Obviamente me tuve que ir a operar directamente y quedar libre“, explicó. View this post on Instagram A post shared by Cristian Battocchio (@crisbatto)

Su ciclo con Pumas de la UNAM acabó en en marzo de este año. Su salida fue festejada por varios aficionados del conjunto felino. Hoy, Battocchio es agente libre y espera una nueva oportunidad a sus 30 años de edad.

También te puede interesar:

° “Es la mayor mier… del mundo del fútbol. El más odiado”: campeón del mundo francés arremetió contra el Dibu Martínez

° Conflicto entre Francia y Argentina después del Mundial: la Federación Francesa de Fútbol envió una queja por “burlas anormales”

° “Los argentinos son mala clase, falta de educación”: Las reacciones a las polémicas celebraciones del Dibu Martínez tras ganar el Mundial de Qatar 2022