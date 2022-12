Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de diciembre de 2022

LEO

Si tienes pareja todo se torna genial para un faje perro que te va a dejar un sabor de boca que hace mucho no sentías. Que esta noche buena sea de enfocarte en todos esos sueños que tienes, de agradecer a la vida y de disfrutar a tu familia. Estas en una etapa de soltar, el niño o niña buena empieza a volverse muy vengativa y quién no lo haría con tanto golpe que ha recibido, no te dejes ni permitas que nadie te presione o te haga sentir menos, necesitas soltar lo que te estorba y dar rienda suelta a tus necesidades y deseos, si esa persona que te interesa un shingo no hace nada por acercarse a ti, a la fregada, y next. No te sientas mal si toda la familia no está reunida, agradece a la vida por los bellos momentos y expresa tus sentimientos a las personas que te acompañan. Recuerda que el tiempo no regresa y la vida menos, aprovecha y busca a quien te quiere y se esfuerza por ti. Ten cuidado con amores a distancia recuerda que ya has pasado por esas cuestiones antes y puro sufrir, aprende de eso. Cuida tu lengua este fin de semana que andarás muy hocico suelto y podrás herir con palabras a las personas, cuenta hasta diez y mejor retírate o no hagas caso para no dañar a las demás personas, recuerda que no estas exent@ del karma.

VIRGO

Si tienes una relación ya cámbiale de agua a los tamales, necesitas cambiar la rutina e innovar en la relación de lo contrario estará destinada al fracaso, cuida un shingo lo que te llevas al hocico porque vienen enfermedades intestinales, si piensas que con dejarle de hablar a la persona que te interesa solucionaras los problemas estos bien equivocado y equivocada, necesitas platicar y arreglar esos problemas, a veces eres bien inche orgulloso y orgullosa y eso te va shingar mucho en tu vida. Noche buena de cambios y reencuentros, de soltar el pasado y vivir el presente, de prepárate para el siguiente año para que comiences con el pie derecho el 2023. Que esta noche buena tu mente esté enfocada en cuestiones positivas, en mejorar las relaciones familiares y en comenzar a ver más por ti antes que por los demás. Cuida lo que vociferas porque puedes herir a las personas que quieres por tus shingados problemas, separa una cosa de otra. Ya basta de dejar pasar oportunidades, no te niegues a ser feliz y lograr cumplir esos sueños y metas que siempre has tenido en mente, recuerda que las oportunidades solo una vez en tu vida, si buscas alguien perfecto o perfecta te vas a pasar a shingar porque no existe, no seas tan exigente al momento de buscar piores-nada o de lo contrario te vas a quedar bien solo o sola.

LIBRA

Si tienes piores nada hay celos en puerta, de tu pareja hacia ti, ten cuidado con quien platicas y lo que haces o te vas a meter en problemas con tu pareja. Debes de enfocarte en tus sueños y metas, esta noche buena reflexiona sobre tu presente y pasado y agradece a la vida lo que viviste pues gracias a eso eres quién eres ahora. Quizás no eres lo que los demás quieren, quizás no has logrado cumplir tus sueños o metas o quizás te sientes menos que todas las demás personas. Recuerda que la vida es corta y el tiempo más, no necesitas que la gente crea en ti, necesitas tu creer en lo que eres, échales shingazos a esos proyectos y muéstrate a ti mismo de lo que eres capaz, en la medida que veas realizada cada una de tus shingadas metas, tu manera de ver la vida y tu humor mejorará un shingos. Sorpresa por parte de una amistad en próximos días. Si piensas que solo tu sufres pos-andas bien mal porque no es así, todos sufrimos, pero muchos han aprendido del dolor pa salir delante de la shingada miércoles, este fin de semana será muy regio, noche buena feliz con la familia, necesitas ordenar tus shingados compromisos para que después no andes como mensa vuelto o vuelta loca con los compromisos encima.

ESCORPIO

Cuidado con amistades traicioneras que estás invadido de ellas y en cualquier momento seguirán apareciendo más en tu vida y llenándote de obstáculos. Date la oportunidad de agradecer a la vida lo que has superado y vivido, viene reencuentro y agradecimiento, vive y disfruta esta noche buena y estos días con los tuyos, no esperes nada de nadie y quienes estén con eso basta. Recuerda que no se necesita de nadie pa’ ser bien feliz, el día en que te gustes y te enamores de ti te darás cuenta de que vale shingada quien llegue, si llega muy bien sino no hay pex, si no tienes una relación no te deprimas ni te encierres en casa tengas la edad que tengas, necesitas salir a divertirte y darle vuelo a la hilacha, no quiere decir que te vuelvas facilota o promiscuo sino que disfrutes lo que la vida te da y se feliz con lo que el mundo te ofrece. Aprende aceptar tus errores y busca la manera de no volver a cometerlos. Vienen días de reflexionar mucho sobre tu vida, de darle vuelta a la página y comenzar a reflexionar sobre qué es lo que quieres y deseas para estar bien y ser feliz. Si esa persona te hace sentir mal, nada tienes que seguir ahí, si no logras desprenderte de lo que te hace daño jamás lograrás ser feliz. Pon mucha atención en tus sueños que te van a mostrar el camino a seguir en la toma de tus decisiones.

ARIES

Recuerda y ten presente que el Karma siempre estará a tu lado, eres bien hijo e hija de la fregada y por eso muchas veces la vida te ha jodido o fregado bien feo, necesitas practicar mucho la humildad y no caer en altanerías. Esta noche buena vendrá cargada de buenos deseos si así lo quieres enfócate en todas las cosas buenas y dale carpetazo al pasado. Momento de grandes cambios y de despedirte de todo eso que ya dolió mucho, no sigas viviendo en el pasado, aprende de el para no volver a cometer los mismos errores de siempre. En la medida que ofrezcas recibirás, en la medida que shingues te shingarán, así que ten bien presente lo que haces. No intentes modificar a nadie de las shingadas personas que llegan a tu vida, porque solo así te aceptarán a ti ancina como eres. Aguas con traiciones e infidelidades que van a estar a la orden del día. Si sigues frecuentando a personas que te deprimen con sus actitudes siempre seguirás en el pozo. Vida solo una, disfruta con tu familia los bellos momentos y esta noche buena que sea de reencuentros y perdón. Posibilidades de un reencuentro con persona del pasado, te darás cuenta de que ya es asunto olvidado. Un viaje se comenzará a planear en próximos días y te la pasarás de lo mejor, aprovéchalo y disfrútalo al máximo.

TAURO

Preocúpate por ti, haz las cosas por ti y no te dejes mangonear por nadie. Convive más con tu familia y demuéstrales cada día tu amor con palabras y hechos y no solo con regalos. Ten cuidado a quien le confías tus cosas pues pueden meterte en problemas perros. Noche buena de perdonar y de disfrutar en familia, no permitas que nadie te robe tu felicidad, agradece lo que tienes y date la oportunidad de perdonarte tus errores y de los demás. Es momento de reflexionar sobre lo que tienes, lo que quieres y lo que deseas en tu vida, cuidado con amores de una noche que podrían dañarte o afectarte más de la cuenta y de lo que te imaginas. Aprende a deslindarte de todo eso que no te corresponde y no es problema tuyo. Empezarás a tener atracción por la persona que menos te imaginas, está naciendo un sentimiento en ti y quizás sea a quien has estado esperando. Días en los cuales comenzarás a planear un proyecto para el próximo año el cual va encaminado a mejorar tu economía. Basta de perder el tiempo, necesitas vivir la vida que se te está yendo y no estás haciendo ni madres por cumplir tus sueños y metas, cada día debes de enfocarte a realizar tus shingados sueños y no detenerte por nada, eres el actor principal de tu vida y nadie te lo va a quitar, si esa persona está interrumpiendo tus ganas de avanzar o de cumplir tus metas estas con la persona equivocada.

GÉMINIS

No permitas que el pasado regrese y ensucie tu futuro, aprende amarte y quererte y volver a confiar en las personas, gente p3ndeja y mal agradecida siempre habrá en tu camino, pero es parte de la vida, quiérete shingos y ve tras tu felicidad que esta no vendrá a buscarte. Momentos malos siempre habrá un shingos pero de ti depende hacerlos menos dolorosos. Enfocate en todo lo bueno que te dejo este año, no te dejes llevar por chismes, vive y disfruta esta fecha en familia agradeciendo lo que tienes y haciendo a un lado rencores. Demuéstrate tu amor y cree en tu poder para ser feliz. Cuidado con chismes porque estarán a la orden del día. Cuida mucho tu forma de pensar, quita de tu camino y de tus pensamientos eso que te daña o te pone triste, cree en ti y en tu fuerza, eres un ser único que puede lograr lo que se propone, el día que sueltes lo que te ha dañado ese día conocerás la felicidad en tu vida. Si en el pasado la pasaste mal no significa que en tu presente vuelva a pasar eso, date la oportunidad de volver a creer y confiar en ti y en tus sueños y metas que podrías lograrlos más pronto de lo que crees y deseas. Aprende a vivir para ti y a darte cuenta de que el perdón en tu vida es indispensable para estar en paz y calamar tus demonios. Basta de martirizarte y seguir sufriendo por el pasado o por lo que quizás jamás regresará, necesitas perdonarte y aceptar que Dios te está bendiciendo y mostrando con un shingos de hechos cuanto te ama.

CÁNCER

Si tuviste problemas con algún familiar o amistad se empezará a resolver todo de la mejor manera, cuídate del orgullo, no te hace bien, debes aprender a doblar tu brazo y acercarte a quien te hirió, aunque no hayas sido tu él o la culpable, aprende a perdonar, pero recuerda que las segundas oportunidades pocos las merecen y son bajo nuestro riesgo. Noche buena de enfocarte en las cosas buenas que te pone la vida, de desprenderte de todo lo que ya dolió y agradecer por lo que sucedió sea bueno o malo. Un viaje se comienza a planear con amistades, viene una separación o divorcio dentro de la familia o con amistad cercana. Cuidado con accidentes o golpes y caídas que van a estar a la orden del día. Mejoras en lo económico y negocios que se cierran de buena manera. Te viene una noche buena de muchos reencuentros y agradecimiento de las personas que hoy en día están a tu lado. Eres bien fuerte como un roble, a veces ocultas tu corazón débil para que no te lastimen las personas, es normal, pero aprende a que no todos merecen ser tratados por igual, hay un shingo de personas que te quieren y se preocupan por ti, no te ap3ndejes y no dejes pasar oportunidades que vida solo es una, ten cuidado de enfermedades respiratorias y dolores musculares, no creas todos los productos que dicen que vas a perder shingos de peso en unos cuantos días, te puedes enfermar bien cañón o terminar el triple de obeso u obesa que estás.

PISCIS

Siempre queriendo ayudar a medio mundo, aunque te esté llevando la shingada, eres de naturaleza noble y buen@ pero debes de pensar más en ti, no descuides tu físico ni tus ganas de ser feliz, no guardes nada pa una shingada ocasión especial, recuerda que hoy es el día especial quizás mañana no estés. Dale gracias a la vida y al amor por lo que hoy en día tienes, disfruta esta fecha con tu familia y agradece por lo que tienes y por lo que ya se fue. Día de pedir perdón, de soltar y de dejar ir. Ten presente que las dos personas más importantes para ti son tu y la persona que está frente al espejo, así que no trates ni des importancia a alguien pa quien tú no eres importante e indispensable, aprende a devolver lo que recibes y a no querer más de lo que te quieren, solo así estarás lejos de sufrir decepciones. Recibirás llamada de personas muy queridas en estas fechas. Cuidado con cambios inesperados en tu economía que podrían traerte problemas en los dineros en estos días. No te estreses por quien no debes, deja que el mundo ruede y que cada persona se ahogue en su veneno. Te van a buscar, posiblemente una amistad pa proponerte un negocio, si escuchas rumores de despidos en tu jale no te preocupes y tu sigue en lo tuyo, las cosas van a mejorar en tu vida.

ACUARIO

Viene una noche buena llena de cuestiones buenas, pásala bien con tu familia y muestrales tu cariño, no te dejes llevar por chismes y no dejes para mañana lo que puedes resolver hoy. ¡En poco tiempo vivirás una aventura muy perra en la intimidad con una persona que te anda lubricando el asunto, no te detengas y disfruta que vida solo una! Viene una reunión familiar onde terminarás impresionad@ por una amistad o conocid@. No caigas ahora en lo mismo y ponte ya las pilas, cuida mucho con quien te relacionas y busca la paz y la armonía, no des entrada a gente p3ndeja que solo te hace sentir de la fregada o jamás saldrás del pozo. Recuerda que si vas a ser feliz el día en que te deje de importar lo que la gente o personas piensen de ti. Hay momentos en los cuales desearía regresar al pasado para no cometer ciertos errores que cometiste y no estar viviendo situaciones por las que hoy pasas, mejor aprende de esos errores para no volver a pasar por lo mismo, recuerda qué solo son lecciones de vida. Vienen días de muchos cambios Antes de que Quizás antes de irte a dormir te pones triste y piensas mucho en esas cosas que dejaste ir o que quizás no pudiste retener, debes de dejarte ya de tonterías, aprender a darte cuenta de que esto es la vida y que de los errores se aprende.

CAPRICORNIO

Estas en el mejor momento para mandar a la ñonga eso que te detiene o no te deja avanzar en tu jale o en tu vida sentimental. Cierra tus oídos a comentarios p3ndejos y manda bendiciones a la gente que te eche miércoles, eso les va a calar más que bajarte a su nivel. En esta noche buena deberás de estar enfocado en lo que vale la pena, lo que realmente importa, lo que te deja algo. Es momento de creer en ti y confiar en tu capacidad de lograr lo que te de tu gana, antes de cerrar el año reflexiona sobre lo que quieres y deseas para el próximo año. Cambios importantes para ti en todos los sentidos, cuidado con sorpresas inesperadas las cuales podrían ponerte de mal humor o cambie tu forma de ver a quienes te rodean. Te vas a poner bien feliz porque tendrás noticias de una persona que tienes un shingos de no ver, disfruta el momento y que te valga mauser lo demás. La vida está hecha de altas y bajas, pero sino aprender a controlarte cuando caes en el pozo no podrás enfrentar los obstáculos que vienen en tu futuro. Si bien es cierto que últimamente cambias de humor eso se debe a que estas madurando y cambiando tu manera de pensar, a la fregada quien eras antes, necesitas soltar la p3ndejes y ver más por ti y tus intereses.

SAGITARIO

Una amistad te buscará para pedirte un consejo. Cuidado con tu dinero, no lo inviertas en cosas que no necesitas o no ocupa. Aprende a deslindarte de errores que no son tuyos y a mandar al chorizo a amores de una noche que no te aportan nadan más que dolores de cabeza. Esta noche será de reflexionar mucho, de agradecer lo que tienes y dejar ir lo que ya dolió demasiado, solo tienes esta vida para ser feliz, vive y disfrútala porque no sabes si mañana estarás bien. Dile a tu familia cuanto los quieres y no te quedes con ganas de nada, esta noche buena es de perdonar y reflexionar sobre tu vida y tu pasado. Una persona que tiene un shingonal que no ves se va a poner en contacto contigo, te va a decir cosas de un proyecto o de algún viaje, pon todo en la balanza y decide qué es lo que más te conviene, recuerda que debes aprenders a ver más por tu shingada vida antes de pensar en las demás personas. Si no tienes perro o perra que te ladre es porque no te das la oportunidad, no es momento de darte tiempo pa estar solo o sola es momento de actuar que la vida se te está yendo, disfruta, vive y sal de lo mismo, ¡no te quedes con ganas de nada! ¡Ve más por ti! Momento de enfrentar el pasado que se presenta ahora, dale carpetazo y next, no tiene por qué seguir afectando después de todo este tiempo. Si has tenido problemas con tu pareja todo se va a arreglar bien bonito, pero no bajes la guardia y mantente precabid@ para no cometer los mismos errores.