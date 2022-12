Rapero argentino pidió a Ibai Llanos pelear contra Álvaro Morales en uno de sus eventos tras polémicas declaraciones contra la Albiceleste

El periodista mexicano de la cadena ESPN, Álvaro Morales ha sido uno de los críticos más férreos de la selección de Argentina, a quienes acusó de tramposos durante su participación en el Mundial de Qatar 2022. A través de las redes sociales, el reconocido rapero y host de las batallas de rap conocido como Misionero, pidió subir al ring con el comunicador.

Morales compartió un video en Twitter donde envió un mensaje de feliz Navidad a la hinchada argentina, aunque con un tono bastante sarcástico. “Muchachos, recuerden que la Navidad es una época de amor y paz. No es bueno odiar aunque sea yo el que les diga sus verdades”, inicio.

“Como que en el 78 la intervención del Gobierno, en el 86 la trampa y en el del 90 lo intentaron con los bidones y ahora tantos penales que no eran, pero si son buenos cristianos, sean congruentes. No es bueno odiar, aunque sea alguien que les diga sus verdades. Brindemos, ustedes con sus copas que no están tan limpias y yo con la mía que está impecable”, concluyó entre risas.

El video alcanzó las 298,000 reproducciones en Twitter. “Muchaaaaaaaaaaaaaaaaaaaachooossssss. Bienvenidos a su casa. Brindemos por su título mundial”, escribió.

¡Muchaaaaaaaaaaaaaaaaaaaachooossssss..!



Bienvenidos a su casa.



Brindemos por su “título mundial”. pic.twitter.com/KVdmtd6cSZ — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 25, 2022

Esto generó que Misionero Flow reaccionara al tuit para retarlo a un combate de los organizados por el famoso streamer Ibai Llanos. “Che, Ibai Llanos, en la gala invítame a pelear con este. Sería muy bueno. Che, Álvaro Morales, ¿nos medimos en el ring? ¿En el evento de ibai?”, escribió.

Posteriormente, el rapero tuvo interacción con algunos internautas y aseguró que no quiere pegarle a Morales, pero sí verlo subido en un ring de boxeo para ver que “tan guapo es” e insistió en hacer viral la publicación para que el periodista mexicano acepte.

No obstante, ese tuit sería eliminado y reemplazado por una invitación directa. “Álvaro Morales, te invito a subir al ring. No soy peleador ni nada, pero le decimos a Ibai Llanos y le damos. ¿Te parece?”, expresó.

@AlvaritoMorales te invito a subir al ring ! No soy peleador ni nada !! Pero le@decimos a @IbaiLlanos y le damos!

Te parece ?— El Misio (@MisioFLow) December 25, 2022

Poco después un usuario en Twitter le sugirió que se midiera con el púgil azteca ‘Canelo’ Álvarez. A lo que respondió: “No. Ese me parte al medio jajaja a ese tipo lo admiro de hace mucho”. Nuuu ese me parte al medio jaajaja a ese tipo lo admiro de hace mucho— El Misio (@MisioFLow) December 25, 2022

Álvaro Morales se ha ganado el repudio de los hinchas argentinos por sus incendiarias declaraciones acusándolos de hacer trampa y menospreciando el título conseguido en Qatar 2022.

Te puede interesar:

·Recibió a ‘Checo’ Pérez como regalo de Nochebuena y se hizo viral en redes sociales (Video)

·Messi habría sido el responsable del rechazo de Luis Suárez a Cruz Azul

·Messi muestra su faceta de enamorado y presume a Antonela bailando en Nochebuena

**