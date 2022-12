Antonio Banderas comenta cómo le cambió la vida tras sufrir un ataque al corazón en 2017

Antonio Banderas se encuentra promocionando su más reciente trabajo, el filme de animación “Puss in Boots: The last wish”, pero también ha aprovechado para hablar por primera vez del ataque al corazón que sufrió en 2017 y tras el cual tuvo una lenta recuperación.

En una reciente entrevista con Page Six el actor español comentó que, irónicamente, ese episodio pasó a ser algo que le traería cosas positivas: “Me di cuenta que fue probablemente una de las mejoras cosas que me han sucedido en la vida, porque las cosas que no eran importantes y de las que me preocupaba todos los días no significaban nada”.

Banderas actualmente está muy ocupado produciendo en Madrid la obra musical “Company” y se muestra satisfecho con los resultados de la secuela de “Puss in Boots”; no ha querido desaprovechar los proyectos que se le presentan y este año trabajó en otras dos películas. Sobre sus problemas de salud hace cinco años, agregó: “(En ese tiempo) yo estaba como ‘¿por qué estoy preocupado por eso si voy a morir?’ Siempre supe (que iba a morir), pero ahora lo sé. Lo he visto aquí mismo”.

También te puede interesar:

-Antonio Banderas podría interpretar de nuevo a “El Zorro”, gracias a Quentin Tarantino

-Antonio Banderas revela qué actor le gustaría para que lo sustituyera en el personaje de “El Zorro”