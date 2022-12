Con destino Europa: César Montes y los números que dejó en Rayados de Monterrey en la Liga MX

César Montes dejará Rayados de Monterrey y la Liga MX, algo que nos dejará un nuevo mexicano en Europa para el resto de la temporada, algo que el mismo jugador azteca dijo que le creó “sentimientos encontrados” por dejar al conjunto regiomontano.

“Mi esposa me preguntaba ‘¿estás triste?’ y no triste sino con sentimientos encontrados de estar en la ciudad 8 años y medio, lograr grandes cosas, conocer grandes personas que me ayudaron a salir adelante y poder lograr mi objetivo. Es un sentimiento de nostalgia de tantos años y aquí también formé mi familia, un legado”, expresó el defensa de 25 años que deja al club para llegar a España.

Como resultado, tras una larga carrera forjada en el conjunto de Monterrey, ‘el cachorro’ dejó una importante cantidad de números con la playera del equipo que estará presente en el Clausura 2023 de la Liga MX.

A lo largo de las ocho temporadas y media, Montes jugó 265 partidos con el conjunto de Monterrey, en donde recolectó 20.963 minutos de juego defendiendo así al equipo en el que celebró 13 goles y entregó 10 pases a gol.

Por su parte, Monterrey se despidió del central azteca que estuvo en el Mundial Qatar 2022 con la Selección de México en las redes sociales con un emotivo video y recalcando que ha logrado cumplir otro de sus sueños.

Anotador del primer gol del 🏟️ BBVA, campeón en @LigaBBVAMx, @CopaMx y @TheChampions, medallista olímpico y mundialista en Catar.🏆



Rayaste tu historia y vas en busca de nuevos retos. 👊🏼 ¡Mucho éxito en @RCDEspanyol, @Cjasib!



Te deseamos lo mejor #EnLaVidaYEnLaCancha.💙 pic.twitter.com/Hb3PDA8HWd — Rayados (@Rayados) December 26, 2022

“Hoy llega el momento de despedirnos para que puedas ir a cumplir otro de tus sueños. Estamos seguros de que vas a ir a demostrar de qué estás hecho. Te deseamos lo mejor. Gracias, César Montes”, externó el club de la Liga MX en la primera de las publicaciones que hizo sobre el tema. Hoy llega el momento de despedirnos para que puedas ir a cumplir otro de tus sueños, @Cjasib. 🤝



Estamos seguros de que vas a ir a demostrar de qué estás hecho. Te deseamos lo mejor #EnLaVidaYEnLaCancha. 👏🏼



Nota: https://t.co/LN0DKMKgUW#GraciasMont3s 💙 pic.twitter.com/hr4nwGb9zM— Rayados (@Rayados) December 26, 2022

“Los cinco campeonatos que tengo para mí es lo mejor de este recuerdo y marcar el primer gol (Estadio BBVA) fue inolvidable, quedará para siempre en la historia de la institución. Espero algún día volvernos encontrar y estoy agradecido con el club y la afición”, dijo también desde el aeropuerto el defensor de 25 años de edad.

