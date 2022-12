Finn Wolfhard, de Stranger Things, cumplió 20 años y esta es su novia

Conocido por su papel de “Mike Wheeler”, en la serie de Stranger Things, Finn Wolfhard cumplió ya los 20 años.

El 23 de diciembre del año 2002, Wolfhard, actor, pero también músico, nació en Vancouver, Canadá.

Es de ascendencia francesa, alemana y judía, tuvo su primer trabajo como actor en un comercial de Craigslist. Su debut en la Televisión fue en “The 100”, interpretando el papel de un niño llamado Zoran.

Pero su salto al estrellato llegó a partir de 2016, cuando inició su papel en Stranger Things, como uno de los niños protagonistas.

Este elenco de la serie obtuvo un Premio SAG a la “Mejor interpretación por un elenco en una serie de drama”.

También interpretó a Richie Tozier en la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King It, que se estrenó el 8 de septiembre del año 2017.

Su novia

Wolfhard está de novio con Elsie Ritcher, una joven actriz, que actuó en la serie de televisión Doll y Em, desde el 2013 y hasta el 2015. También apareció en el corto de Di Bibl.

Empezaron a salir a principios del año 2021 y su relación se confirmó con una imagen en sus redes sociales, que eliminaron.

Ritcher es un año mayor que él y en junio del 2021 el actor publicó una fotografía un tanto borrosa que confirmaba la relación.

La pareja se mantiene de forma reservada, lo que ha generado algunos rumores sobre una posible ruptura,

En una entrevista a un medio estadounidense, Finn reveló que él no quiso confirmar su relación con su novia, pero se vio chantajeado.

El actor expresó que la mayoría de sus fans, aunque son “geniales”, una parte quiso profundizar mucho más en su vida personal.

Hubo una persona con divulgar la dirección de Elsie si él no decía públicamente que estaba en una relación con ella.

Elsie cuenta con una cuenta de Instagram, se le encuentra como @Elsiepearls. Y en su perfil se pueden observar fotos de sí mismas y varios momentos. Ella no ha publicado fotos con Finn.

La madre de Elsie es la también actriz Dolly Wells, mientras que su padre se llama Mischa Richter. Pearls también cuenta con un hermano que se llama Ezra Richter.

