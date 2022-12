La Opinión Hoy: Se reduce presión a inmigrantes que solicitan ayudas sociales; Cervezas gratis para ganadores del mundial

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ​(USCIS, por sus siglas en inglés) alertó sobre cambios en la regla de carga pública, que tendrán efecto a partir de mañana. Esta regla permite a oficiales migratorios evaluar la posible inadmisibilidad de un inmigrante que solicite la “Green card” u otro beneficio.

Jesús García, especialista temas de política e inmigración de La Opinión, habló sobre el tema:

“Hay que recordar que la administración de Donald Trump, expresidente de EE.UU., intentó imponer la regla de carga pública, que castigaba a los inmigrantes que pedían ayudas sociales de cualquier tipo. Un inmigrante en EE.UU., independientemente de si es indocumentado, tiene derecho a ciertas ayudas sociales”, puso en contexto García.

“El Gobierno de Trump quería castigar a inmigrantes con esto. Consistía en que si recibías cualquier tipo de ayuda no podías aplicar por la Green card o te calificaba de manera inmediata por la carga pública, que es el temor del Gobierno estadounidense cuando un inmigrante se convierte en una carga y que todo el tiempo pida ayudas públicas”, agregó.

La regla nunca entró en vigor a pesar de que se hizo todo el cambio, pero el presidente Biden la canceló. Hubo pleitos en tribunales y esto cancelación permitió impulsar una nueva regla, que sigue castigando a personas por ayudas sociales, pero no todas, no aquellas que son de emergencia, como cupones de alimentos, seguro médico emergente, allí no se recibe ningún castigo.

“Ahora se evalúan aquellas ayudas que se reciban de forma constante, económicas y esta modificación reduce la presión hacia los inmigrantes. Cuando se intenta obtener la Green card, las ayudas sociales son parte de la evaluación integral”.

Cerveza gratis para campeones

Otra victoria más para los argentinos, además de haber ganado el Mundial. Es que Budweiser ha iniciado el proceso para regalar a los argentinos la cerveza no vendida en Qatar 2022.

Recordemos que a 48 horas de iniciar el Mundial a las autoridades de Qatar poco les importó el acuerdo millonario entre FIFA y la marca y prohibieron la venta de licor dentro del estadio.

Esto llevo a que la compañía regalara a la campeona todo el cargamento que tenían destinado para ese día. Ahora la empresa inició una campaña con el objetivo de obsequiar las bebidas alcohólicas.

