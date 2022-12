Alfredo Adame revela el inaudito diagnóstico que le hizo su psiquiátra | VIDEO

El polémico Alfredo Adame sigue dando de qué hablar, esta vez sigue envuelto, siendo una golpiza frente a su casa la última de éstas. Por esta razón, el actor decidió acudir a un especialista de la salud mental para atenderse y estar bien consigo mismo.

En una entrevista para Ventaneando, el ex conductor de “Hoy” aseguró que fue con una psiquiatra de renombre durante 14 sesiones para saber lo que estaba pasando.

Uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue su supuesto mal manejo de la ira, pues a la menor provocación agredía de manera verbal y en algunas ocasiones hasta físicamente. De igual manera, afirmó que esto fue producto de algunos medios de comunicación, contra los que no dejó de despotricar.

Con el ojo aún morado, producto de la golpiza afuera de su casa, Alfredo Adame explicó que la profesional le dijo que no encontraba otra explicación a sus problemas, sólo que es víctima de su propio éxito.

Alfredo Adame explicó que durante 33 años siempre fue un hombre educado, decente y trabajador al que nunca acusaron de ser agresivo o meterse en problemas, pero el cambio llegó cuando decidió que no le iba a permitir a nadie que lo ataque sin razón.

Aunque esto lo llevó a vivir un 2022 cargado de problemas con periodistas, artistas y hasta personas en la calle, explicó que modificará su forma de ser sin abandonar su esencia.