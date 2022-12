El amargo retorno de los migrantes de Zacatecas para las Navidades 

MEXICO.- Abelardo Segura viajó a Zacatecas en estas Navidades. Varios asuntos lo llevaron de Chicago a Tepetongo. Principalmente quería ver a su familia, su suegro tiene 93 años y vive solo, necesita de visitas y atenciones; además, asuntos judiciales, de terrenos y propiedades requerían su atención personal.

“Pero no pude estar más de tres días”, detalla en entrevista con este diario de vuelta a Illinois.

La inseguridad en su tierra natal se ha vuelto insoportable, un drama de dolor y sangre. “Estás al pendiente día y noche de los teléfonos, para ver cualquier información que dé alertas, que los amigos te avisen, que las aplicaciones te guíen sobre dónde están ocurridos las balceras, dónde hay bloqueos, donde los descabezados”.

El clima de inseguridad en esa entidad no es nuevo, aunque en los últimos tres años se ha agudizado. Hoy, Zacatecas reporta más de 1,000 homicidios dolosos por año, mientras que hace siete años, en 2015, eran menos de 300 las muertes violentas que se registraban cada 12 meses.

Ahora no solo se matan entre ellos, “agarran parejo” según testimonios: civiles, periodistas; autoridades como el juez Roberto Elías Martínez , asesinado de varios tiros en la cabeza cuando salía de su casa en el municipio de Guadalupe. Los grupos criminales atacan y se enfrentan al tú por tú con militares. No hace mucho perdió la vida en un enfrentamiento armado el coordinador de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa.

Zacatecas es terreno de disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, según reportes de diversas organizaciones reconocidos por el gobierno local y federal. Su ubicación geográfica y vías de comunicación la hacen un terreno atractivo para el tráfico de fentanilo y de migrantes.

Abelardo Segura ha sido testigo de que la población está inmovilizada. “En Tepetongo tienes que hacer las compras muy temprano, a las cinco de la tarde cierran las tiendas, no puedes salir a ver amigos porque hay carros circulando con hombres armados y no dejan que nadie más ande en las calles porque no quieren que se metan en lo que ya consideran su territorio, no puedes andar en carro ni hacer ruido”.

El fin de semana pasado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Adolfo Marín, reconoció ante medios locales que en la comunidad de San Pascual, en el municipio de Tepetongo, unas 100 familias fueron desplazadas por sicarios.

El hermano de Abelardo había tenido la misma suerte meses atrás junto con otros habitantes de la zona que “dejaron ganado y propiedades. Empezaron a secuestrar a los jóvenes y luego se metieron a las casas a robar, a despojar y por eso una madrugada la gente prefirió salvar su vida y dejar todo”.

Los últimos días han sido particularmente violentos. El viernes 16 y sábado 17 de diciembre, hombres armados asaltaron a 25 personas que viajaban desde EEUU hacia Guanajuato y pasaban por Zacatecas. Eran paisanos que viajaban desde California y Arizona y se quedaron sin autos y regalos.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval dijo al respecto que evaluaría el operativo Héroes Paisanos y prometió seguridad carretera en lo que resta de la temporada, pero los diputados migrantes consideran que la inseguridad en Zacatecas está fuera de control y está impidiendo las visitas de los migrantes y afectado todos los aspectos de la vida diaria.

El legislador José Juan Estrada Hernández expuso en el pleno del congreso local que los ataques ahora son por dos vías: extorsiones por parte de las autoridades “con mordidas en la aduana que van desde los cuatrocientos a los quinientos dólares” y el despojo de vehículos y otras pertenencias por parte del crimen organizado.

“Esto además del clima de inseguridad”.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, dijo recientemente que estuvo en Palacio Nacional para una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la construcción de bancos del Bienestar y evaluar la seguridad en la entidad.



«Acordamos que, en conjunto con la @SEDENAmx y la @GN_MEXICO_, se fortalecerá la coordinación para poder actuar con mayor acompañamiento y eficacia. Garantizar la seguridad de las y los zacatecanos, así como de nuestros paisanos y paisanas que nos visitan, es prioritario», indicó en redes sociales.

Ver y… ¿callar?

Martha Ofelia Jiménez viajará de Los Ángeles a Zacatecas para celebrar el Día del Migrante el próximo 26 de diciembre. Ella va y viene entre dos tierras desde hace años, pero en los últimos tiempos es una tortura. A finales del año pasado y principios de este 2022, los criminales se tomaron el centro deportivo que con tanto cariño se construyó con aportaciones de los clubes de oriundos del municipio de Nochistlán.

“Se tomaron el lugar con sus armas y sus motos”, recuerda. “Los sacamos de ahí después de insistir mucho y denunciar una y otra vez al ejército”.

Pero el ambiente no mejoró en los alrededores. Cerca de ahí se encuentra el municipio de Guadalupe, uno de los más violentos del país, tal y como lo tiene detectado el Departamento de Estado de EEUU que a cada rato manda alertas para que ningún estadounidense viaje por esos lares.

En Apulco y Fresnillo, dos poblaciones cercanas a Nochistlán, las balaceras y descabezados son el pan de todos los días y, cuando se agarran a balazos los grupos criminales, apagan la luz y las computadoras y se pierde la comunicación. “Se siente muy feo porque no sabes lo que está pasando, los helicópteros de la guardia andan volando y es como estar en Los Angeles de los años 80, cuando había mucha actividad pandilleril”, describe Jiménez.

Los activistas binacionales están desesperados en sus trincheras. Tanto Martha Jiménez como Abelardo Segura dicen que se han cansado de denunciar en diversas visitas del gobernador a Estados Unidos. En uno de sus últimos viajes a Chicago, Monreal envió un representante para hablar con las federaciones de clubes y evitar la confrontación.

En uno de los viajes entre Zacatecas y California, Martha Ofelia Jiménea se encontró al gobernador en el avión y lo encaró, ¿qué pasa?. “Es que en los municipios están coludidos”, le dijo. Y no abundó más.

