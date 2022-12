El histórico J.J. Watt anuncia su retiro de la NFL a los 33 años

El defensa estelar de los Arizona Cardinals, y de la NFL, Justin James Watt, anunció este martes su retiro a los 33 años de edad. La noticia la dio a conocer el mismo jugador a través de sus redes sociales, en una publicación acompañado de su familia.

“El primer juego de la NFL de Koa. Mi último partido en casa de la NFL. Mi corazón está lleno de nada más que amor y gratitud. Ha sido un absoluto honor y un placer“, escribió el jugador a través de su cuenta en Twitter.

Dicha publicación hace referencia al partido de la semana 16 de la temporada 2022 del pasado domingo en el que el ala defensiva participó en la derrota en tiempo extra 16-19 de los Cardinals ante los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

Cabe destacar que en el mencionado encuentro, el histórico J.J Watt sumó seis tackleadas.

El camino de J.J. Wat en la NFL

J.J. Watt llegó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft del 2011 por los Houston Texans, equipo con el que pasó 10 temporadas de las cuales destacó en las de 2012 y 2014, con 20.5 capturas de ‘quarterback’ en cada una, y la del 2015, con 17.5, en las que fue premiado como el Mejor Defensivo de la liga, reseñó la agencia EFE.

Posteriormente se uniformó con los Arizona Cardinals en el 2021, en dicho equipo es líder de capturas de mariscal de campo en esta temporada con números de 9.5 y cerrará su temporada el próximo siete de enero de 2023.

Watt fue tres veces Mejor Defensivo del Año y su retiro se da luego de que a finales de septiembre del año en curso fuera diagnosticado con una fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia o latidos cardíacos anormales.

Los números de J.J. Watt en la NFL

J.J. Watt en 12 años de carrera como jugador activo acumuló un total de 580 tackleadas, de ellas, 444 fueron en solitario y 111.5 capturas como ‘quarterback’ en 149 partidos jugados.

J.J. Watt no solo fue un duro dentro de la cancha, también se ha destacado por su labor humanitaria fuera de las mismas, razón por la cual fue distinguido con el premio Hombre del Año Walter Payton en el 2017. Dicho reconocimiento se le otorgó por su destacada labor y ayuda para recaudar más de $37 millones de dólares para las víctimas del huracán Harvey que arrasó parte de Texas en el 2017. Not only was @JJWatt one of the most dominant defenders of his generation, he was also one of the greatest men off the field.



After Hurricane Harvey devastated Texas in 2017, he raised over $37 million towards relief efforts in just 19 days. ❤️ #WPMOY pic.twitter.com/PyKFchttWF— NFL (@NFL) December 27, 2022

También junto a su esposa realizaron aportes y donativos importantes para combatir la pandemia del COVID-19 al Banco de Houston, con fondos destinados a la comida de quienes fueron afectados por esta enfermedad.

Los últimos encuentros de Watt en la NFL serán ante los Atlanta Falcons el próximo domingo y el último contra los San Francisco 49ers el próximo sábado 7 de enero del 2023. Se retira un jugador con números extraordinarios y que sin dudas será parte del Salón de la Fama de la NFL.

