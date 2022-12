Hayley Williams de Paramore es tendencia en Twitter por su cumpleaños 

La cantante y compositora estadounidense Hayley Williams está cumpliendo 34 años de edad.

Se le conoce por ser la vocalista principal y también compositora de la banda de rock que tiene por nombre Paramore.

Ella nació en Meridian, Misisipi, pero cuando tenía 13 años de edad se mudó a Tennessee. Esto justo después del divorcio de sus padres.

Para el 2004 ella fundó Paramore con Joshh Farro, Zarc Farro y Jeremy Davis.

Actualmente, la banda está compuesta por Hayley, Zac y Taylor York. Hasta el momento la agrupación ha publicado cinco álbumes de estudio: All We Know Is Falling (2005), Riot! (2007), Brand New Eyes (2009), Paramore (2013), y After Laughter (2017).

Pero a la cantante también se le había pasado por la cabeza lanzar sencillos en solitario y fue así como el 22 de enero del 2020 se estrebó “Simmer”. Ese mismo día anunció que su álbum de estudio debut, Petals for Armor, saldría a la venta en mayo de ese año.

Dicho álbum fue precedido por dos EP titulados “Petals for Armor I y luego la segunda parte. Su segundo disco en solitario, Flowers for Vases / Descansos, se publicó en menos de un año, en febrero del 2021.

Tendencia en Twitter

Y con motivo de su cumpleaños número 34, esta famosa cantante ha sido tendencia en la red social de Twitter durante este día.

Cientos de fans acudieron a esta red social para festejar y desearle a Williams un Feliz Cumpleaños.

A través de toda su carrera, Hayley ha sido acreedora de numerosos premios y reconocimientos, esto como resultado del inmenso reconocimiento que se le ha otorgado por su poderosa voz.

Williams, que actualmente está de gira con Paramore y trabajando en nuevas canciones, se tomó un descanso el 27 de diciembre para celebrar su cumpleaños número 34 y sus entusiastas fans la han convertido en un tema candente en Twitter en el proceso de enviarle buenos deseos.

Su banda está de vuelta en la carretera y realizará una gira mundial a principios de 2023 , aunque oficialmente nada está escrito en piedra, es probable que el grupo de rock haga una aparición en el popular festival de música rock Good Things de Australia en 2023.

