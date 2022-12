“¿Quién se cree el Dibu para burlarse de Mbappé? Cuatro veces le pateó el arco y fue campeón del mundo”: Bicampeón de América explotó contra el argentino

Luego de su comportamiento tras ganar la Copa del Mundo, al Dibu Martínez le han llovido críticas de distintas partes del mundo y esta vez se sumó a ellas el exjugador de la selección chilena Mauricio Pinilla.

El exdelantero y ahora comentarista deportivo arremetió contra el Dibu Martínez por el festejo que realizó durante el desfile de la victoria en Argentina, en el que cargó a un bebé de plástico con la cara de Kylian Mbappé llorando.

El exintegrante de la Roja, quien se coronó bicampeón tras vencer a Argentina 4-1 en la Copa América 2015 y en tanda de penales en la Copa América Centenario 2016, le mandó un mensaje al portero recordándole que ellos derrotaron a su selección en dos ocasiones y eso no les dio el derecho a burlarse de esa forma, mucho menos tratándose de un gigante del balompié mundial como lo es el artillero francés

“Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada. ¿Quién soy yo para burlarme de Messi? ¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé?, seguramente será un ícono mundial. De él (Dibu), seguro sólo se van a acordar porque tapó un par de penales”, expresó.

Por si fuera poco, el exfutbolista le recordó que el astro del PSG le anotó 4 goles, algo que debería avergonzarle más que motivarlo a mofarse.

“Si yo, arquero, voy a andar con un bebé con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos. ¿Qué tiene que ver que sea campeón del mundo? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría… Aparte, el tipo ya salió campeón del mundo en el Mundial anterior”, concluyó.

😡❌ Mauricio Pinilla apuntó contra el Dibu Martínez: "Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco, ni lo agarro en brazos".



🎙️: ESPN



⏱ Resultados en vivo: https://t.co/ERllmXSeQQ pic.twitter.com/SrGir9IP9O — marcadores247.com (@marcadores247) December 27, 2022

¿Quién es Mauricio Pinilla?

“Pinigol” vistió la camiseta de La Roja entre el 2003 y el 2017; con su selección disputó 45 partidos, marcó 8 goles y envió 3 asistencias. Participó en tres eliminatorias mundialistas y estuvo presente en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde alcanzo los octavos de final. Sus máximos logros con el combinado nacional fueron los dos títulos ya mencionados en la Copa América.

Actualmente es comentarista deportivo para la cadena ESPN y conductor en la Televisión Nacional de Chile.

