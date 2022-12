Seis estrellas del fútbol que dejaron Europa para llegar a la MLS de Estados Unidos durante este 2022

La Major League Soccer está en un crecimiento constante, es por este motivo que cada vez más jugadores llegan a Estados Unidos proveniente desde Europa, continente el cual es conocido por tener las mejores cinco ligas del mundo; Italia, Francia, Inglaterra, España y Alemania.

Es por este motivo que es extraño ver como es que cada vez hay más jugadores que abandonan el viejo continente para así llegar a Estados Unidos y demostrar todo su talento en los diferentes equipos que hacen vida en el país norteamericano.

A continuación, veremos seis jugadores que dejaron Europa para jugar en la última temporada realizada en Estados Unidos.

Héctor Herrera

Tras ser una estrella en el Oporto de Portugal, el mediocampista mexicano fichó por el Atlético de Madrid donde nunca pudo demostrar toda su calidad en las canchas españolas, situación que lo obligó a buscar minutos a sus 32 años en la MLS de la mano del Houston Dynamo.

Por fin la espera ha terminado.



El sueño de una ciudad hecho realidad. #HH4HTown pic.twitter.com/QDXFaR8G8X— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) March 2, 2022

Gareth Bale

El delantero galés de 33 años de edad estuvo con un paso complicado en el Real Madrid, razón por la cual se convirtió en el fichaje estrella de Los Ángeles FC de Carlos Vela. Sin embargo, el mismo no logró formar un ataque del todo efectivo, pues la edad y el tiempo de inactividad no lo dejaron jugar la mayor cantidad de minutos, pero de todas formas dejó algunos destellos con el equipo que quedó campeón en Estados Unidos este 2022. See you soon, Los Angeles. 👊 @LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe— Gareth Bale (@GarethBale11) June 25, 2022

Giorgio Chiellini

Otros de los jugadores que llegó al LAFC fue Chiellini, defensor que dijo adiós a la Juventus de Italia para así firmar por una temporada con el equipo angelino y en teoría ser el nuevo líder defensivo del conjunto americano. El ‘14’ del #LAFC 🔥



Giorgio Chiellini ha sido presentado con @SomosLAFC pic.twitter.com/WXwULx1j8f— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 30, 2022

Lorenzo Insigne

Y si hablamos de italianos no podemos dejar a un lado a Insigne, delantero que dejó su país tras acabar contrato con el Napoli y ser una pieza clave en la Eurocopa conseguida por el conjunto azurro. El ariete llegó al Toronto FC, conjunto que no consiguió los resultados esperados en la primera temporada de Lorenzo en sus filas. 🇮🇹 Lorenzo Insigne hace oficial su llegada a Toronto FC a mitad de año



La #MLS trae a un titular de la Selección Italiana!



Seguimos pensando aún que la MLS es una liga del retiro o de bajo nivel?



Vengan de a uno pic.twitter.com/3Szlxmka39— Alonso El Inca (@alonso_inca) January 8, 2022

Xherdan Shaqiri

Shaqiri es otro de los llegados a Estados Unidos este 2022, siendo el jugador de 30 años el fichaje estrella del Chicago Fire. Sin embargo, el exOlympique de Lyon no pudo ayudar de la manera esperada al conjunto, razón por la cual el exLiverpool tendrá que demostrar su nivel en este 2023. OFFICIEEL: Xherdan Shaqiri ➡️ Chicago Fire. 😍pic.twitter.com/C6u8avQ5Ka— Thijs Vloebergh (@TVloebergh) February 9, 2022

Federico Bernardeschi

Para finalizar, Federico Bernardeschi también se une como los italianos recién llegados a Estados Unidos. En su caso, el mismo Toronto FC movió en el mercado de fichajes e hizo que el atacante de tan solo 28 años procedente de la Juventus de Turín llegara a sus filas para la temporada 2022 de la MLS. ✅🇮🇹 OFICIAL I Federico Bernardeschi ficha por el Toronto FC de la MLS.



Acompaña a Criscito e Insigne. Firma hasta 2026. pic.twitter.com/0eULiRLnoe— Soy Calcio (@SoyCalcio_) July 15, 2022

