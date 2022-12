No solo es Gonzalo Higuaín: Blaise Matuidi deja el Inter Miami y la MLS al anunciar su retiro del fútbol

Gonzalo Higuaín dejó al Inter Miami tras quedar eliminado de los Playoffs de la temporada pasada a manos del New York City. Sin embargo, la directiva del conjunto de Florida también se tiene que despedir de otra figura, siendo Blaise Matuidi quien deja la plantilla del Inter para así colgar los botines de manera oficial.

Así lo dio a conocer el mediocampista francés en las redes sociales el elemento que estuvo representando al París Saint-Germain y Juventus en Europa, mediante una foto en donde se puede ver levantando la Copa del Mundo, esa que ganó con Francia en Rusia 2018.

“Fútbol, te quería mucho. Fútbol, me has dado tanto, pero es hora de parar. Cuando miro hacia atrás en este largo viaje, mis ojos están llenos de estrellas. Cumplí mis sueños de niño, mis sueños de hombre. Tengo un nudo en la garganta, pero estoy orgulloso de pasar esta página hoy”, fueron algunas de sus palabras en el post difundido en redes.

“Gracias a las personas que me permitieron ser parte de este increíble viaje. Gracias a mis compañeros que se convirtieron en mis amigos, mis hermanos. Gracias a entrenadores, directivos, jugadores de alto nivel y también al fútbol amateur. Gracias a mi familia que siempre me apoyó. Gracias a ustedes que siempre me han dado la fuerza y el alma extra para ir más alto”, agregó.

El mediocampista francés no tuvo un gran paso por Estados Unidos, pues llegó en 2020 a la institución de Florida y acumuló 48 partidos jugados dentro de la MLS entre la campaña cancelada por el Covid-19 en 2020 y la del 2021. Esto queda confirmado debido a que solamente marcó 2 goles y acumuló 1 asistencia

Con esto en mente, el equipo de Miami tendrá dos plazas de jugador franquicia disponible para ocupar en lo que será la temporada 2023 de la MLS que arrancará en el próximo año.

