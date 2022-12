¿Quién es Denil Maldonado el nuevo jugador del LAFC de Carlos Vela en la MLS?

Las nuevas caras llegan al campeón actual de la MLS, esto debido a que LAFC anunció hoy que el Club fichó al defensor hondureño Denil Maldonado en préstamo hasta la temporada 2023 de la competencia de Estados Unidos. Además, el conjunto angelino también posee la opción de ejercer una transferencia permanente del equipo hondureño CD Motagua.

Como resultado, el jugador que ha defendido a la Selección de Hondura se agregará a la lista de LAFC en espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y Visa P-1.

“Denil es un defensor fuerte y talentoso con una experiencia internacional considerable y ha sido capitán de equipos exitosos”, dijo el copresidente y gerente general de LAFC, John Thorrington. “Proporcionará una gran versatilidad y calidad a nuestra sólida línea defensiva. Estamos emocionados de darle la bienvenida a Denil a LAFC y apreciamos el apoyo y la colaboración de Montagua, así como de su representante”, agregó.

Quién es Denil Maldonado, nuevo fichaje de LAFC de la MLS

El jugador de 24 años de edad ha tenido rodaje en el escenario internacional, pues Maldonado ha hecho 21 apariciones para la Selección de Honduras, incluido jugar en nueve partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2022 y aparecer en tres juegos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Además, a nivel de clubes logró ganar tres campeonatos con CD Motagua (2018-19 Apertura y Clausura y 2021-22 Clausura) en tres temporadas jugadas con el conjunto, en el que tiene un total de 116 apariciones y anotando cinco goles y registrando dos asistencias en todas las competencias.

Por otro lado, fuera de su país, Maldonado se unió al Club Pachuca de la Liga MX cedido por Motagua en 2019, donde hizo tres apariciones en la Copa MX, al igual que en CD Everton en la primera división de Chile en calidad de préstamo para la temporada 2020-21. Denil Maldonado is Black & Gold.



📝 #LAFC signs Honduran defender Denil Maldonado on loan through the 2023 @MLS season with an option to exercise a permanent transfer from CD Motagua.— LAFC (@LAFC) December 22, 2022

