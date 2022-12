En ceñidos leggings Bárbara de Regil luce su retaguardia al ejercitarse en la escaladora

Bárbara de Regil no deja de complacer a sus fans con videos en los que muestra las rutinas de ejercicios que realiza en su casa, y ahora lució espectacular en una escaladora, usando unos leggings de color gris que resaltaron su retaguardia.

La bella protagonista de la telenovela “Cabo” aprovecha las locaciones paradisiacas para posar en sexys atuendos y compartir las imágenes con sus seguidores en Instagram. Ella lució su figura al usar un microbikini de animal print, obteniendo por las fotos más de 275,000 likes.

A Bárbara le encanta incluir en sus publicaciones mensajes positivos, y ahora acompañó unas fotos que la muestran en traje de baño negro y a bordo de un yate con el texto: “Tengo muchísimas ganas de decirte que ERES ESPECIAL ❤️ NO ERES UNA CAUSA PERDIDA 🧡 NO ERES DÉBIL 💛 NO ERES RARO/A 💚 NO TIENES DEFECTOS … Ves un final en tu vida ? -> 💙 BUENO VENGO A RECORDARTE QUE A TODO FINAL LE VIENE UN INCIO NUEVO 💜 CONFÍA”. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

