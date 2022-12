Garaje convertido en vivienda se incendia y el padre de familia pierde la vida

Todavía en estado de shock, intentando comprender lo que sucedió, Jorge Ramírez, dijo que su madre y sus dos hermanos menores continúan sedados en el hospital tras sufrir quemaduras de tercer grado tras un incendio en su hogar el 25 de diciembre.

El aterrador incendio acabó con la vida de su padrastro Sebastián Solís, de 34 años, quien era la cabeza de familia y trabajador del campo.

La familia vivía en un garaje convertido en un pequeño estudio cerca de la intersección de las calles Guava y Ventura en la ciudad de Oxnard.

Hace unos tres meses, Jorge, de 22 años, se mudó a otra casa con su esposa pero tenía muy buena relación con la familia.

El 24 de diciembre celebraron la noche buena unidos y Jorge jamás imaginó que esa sería la última vez que vería a su padrastro, a quien el consideraba como un padre. Inclusive, habían planeado reunirse al próximo día para poder abrir regalos.

Las autoridades indicaron que el pequeño garaje comenzó a incendiarse alrededor de las 3 de la mañana del 25 de diciembre. El estudio no contaba con detectores de humo.

La madre y hermana de 7 años de Jorge fueron trasladadas al hospital Torrance Memorial Medical Center mientras que su hermano de 12 años está en el hospital del condado de Los Ángeles.

El martes Jorge dijo que ha visitado a su madre y hermanos pero no ha podido hablar con ellos debido a que están sedados. Estimó que tardaran semanas o meses para sanar de sus heridas.

Jorge dijo que la situación parecía una pesadilla. Él esperaba que su familia se encontrara con bien y que de alguna manera hubieran logrado salir del incendio.

Sin embargo, no fue así. Al llegar al hogar encontró a los bomberos intentando apagar el incendio y a sus familiares con quemaduras graves en la cara, manos y torso.

También vio una sábana blanca cubriendo un cuerpo e inmediatamente supo que era su padrastro quien falleció en la escena.

Recaudación de fondos

En su página de GoFundMe Jorge dijo que Solís era la roca de la familia y siempre se encargó de proveer para la familia.

“Él es quien mantuvo unida a mi familia en las buenas y en las malas. Era un hombre trabajador que siempre se ocupaba de los problemas que tenía en la casa”, dijo Jorge.

Identificó a su padrastro como alguien que incluso trabajaba horas extras para poder proveer para su familia. Con su partida ahora Jorge es quien esta a cargo de continuar el legado.

Jorge aseguró que los fondos recaudados serán para los gastos del funeral y entierro de su padrastro así como para recuperar un poco de todo lo que perdió su madre en el incendio.

“Se que no sería mucho y no traerá a su esposo de regreso, pero una vez que se dé cuenta de que su esposo se fue y que sus hijos no son los mismos, espero que esto la ayude a seguir adelante”, indicó el joven. “Duele escribir esto porque nunca esperé esto, pero nunca sabes por lo que vas a pasar en la vida”.

Aún se desconoce el motivo del incidente pero según las autoridades se cree que pudo haber sido la consecuencia de velas prendidas.

Jorge dijo que no conocen a los dueños de la casa ya que ellos solamente les rentaban el garaje y cuando habló con ellos estaban igual de desconcertados por saber que sucedió.

Yesenia Ramírez, esposa del joven, le ayudó a crear la página y es quien ha estado al pendiente del bienestar de Jorge y su familia.

Conocidos de Jorge indicaron que esta es la única página aprobada por él ya que había aparecido otra similar la cual desconocen.

Si usted o alguien que conoce desea ayudar a la familia puede visitar: https://www.gofundme.com/f/gemv2r-family-in-need