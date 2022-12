Las mentiras de George Santos se transforman en un serio problema para republicanos

El representante electo George Santos (Nueva York), quien asumirá el cargo el 3 de enero, ha enfrentado presión por las mentiras sobre su historial personal, académico, profesional y empresarial durante la campaña electoral.

Aunque todavía está programado que asuma el cargo el 3 de enero en la Cámara de Representantes, Santos no ha podido justificar sus mentiras, incluido haber presumido que era “judío”.

En diversas entrevistas, Santos reconoció que no era judío, sino que estaba “judaizado”, ya que su educación tuvo una influencia judía. Había incluso dicho que sus abuelos eran judíos de Ucrania, pero ellos en realidad nacieron en Brasil.

“Nunca dije ser judío”, le dijo a The New York Post. “Soy católico. Como me enteré de que mi familia materna tenía antecedentes judíos, dije que estaba ‘judaizado'”.

Santos incluso fue confrontado en Fox News, un canal que regularmente apoya a republicanos, donde la presentadora lo cuestionó sobre sus mentiras y al final terminó la conversación, remarcando que esa televisora había dedicado “demasiado tiempo” al falso egresado de Baruch College y de la Universidad de Nueva York (NYU).

Incluso había afirmado que trabajó en Wall Street, pero The New York Times descubrió que en el mismo periodo que Santos presumió haber laborado en una firma financiera, en realidad laboraba en un call center de Dish Network.

En lugar de asumir la mentira, en una entrevista con City & State NY criticó al Times por ser “elitista”.

“Trabajé como agente de servicio al cliente durante seis, siete meses de mi vida más o menos, ocho, tal vez, en algún momento en 2011, 2012″, dijo. “En el momento en que pongo eso en un currículum… los elitistas como el New York Times les gusta llamar a los trabajos de cuello azul como ‘trabajos ocasionales'”.

En la misma conversación, Santos afirma que se sentía “incómodo” decir que provenía de una familia pobre.

“La realidad es que sí, omití el historial laboral anterior que era irrelevante para el puesto”, afirmó, sin hablar de todas las mentiras de su historial, no solamente el laboral.

Al ser el primer republicano abiertamente gay en ser electo, Santos habría representado un hito para su partido, pero también mintió sobre haber estado casado con una mujer, de quien se divorció.

“Al menos tuve el coraje de hacerlo… Tantas personas… viven en negación durante toda su vida o están frustradas y luego se convierten en una mujer trans a los 60 años”, expresó con cierta sorna.

Al menos dos representantes republicanos se han expresado en contra de Santos y han pedido una investigación al respecto.

“Como hombre de la Marina que hizo campaña para restaurar la responsabilidad y la integridad de nuestro gobierno, creo que se requiere una investigación completa por parte del Comité de Ética de la Cámara y, si es necesario, la aplicación de la ley”, dijo en un comunicado el representante electo Nick LaLota (Nueva York).

Agregó que los neoyorquinos merecen “la verdad” y los republicanos merecen la oportunidad de gobernar sin esta distracción, adelantando posibles críticas demócratas.

Anthony D’Esposito, representante electo también en Nueva York, criticó la falta de honestidad de Santos, aunque no se aventuró a pedir una investigación.