Tras los regalos del narco a habitantes de Jalisco, López Obrador lanzó una advertencia

El mes de diciembre se caracteriza por las fiestas navideñas, una de las celebraciones preferidas por la mayoría de las personas, incluyendo a los miembros del crimen organizado en México, quienes, incluso, aprovechan para acercarse a la gente a través de regalos de despensas y juguetes.

Así ocurrió recientemente en el estado de Jalisco, en donde sus habitantes presenciaron una especie de desfile navideño compuesto por un convoy de camionetas, las cuales llevaban en el techo inflables de personajes como Santa Claus.

Esta acción fue obra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos miembros repartieron juguetes a los niños que se les acercaban, a nombre de Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”, un conocido lugarteniente del grupo criminal.

Tras esta muestra de impunidad, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no dejarse manipular, asegurando que los cárteles del narco dan regalos a la gente porque quieren usarlos de escudo.

Gente del RR CJNG pic.twitter.com/EdNrV00oTk — Noticias (@Jalisciense1cc) December 24, 2022

“No quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente, aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo y eso no se debe permitir”, señaló el mandatario mexicano.

Al ser cuestionado sobre los videos del CJNG entregando obsequios, López Obrador admitió que algunos grupos delictivos quieren reactivar esas prácticas que se usaron en la década del 2010, en la que los cárteles repartían regalos durante la Navidad en el estado norteño de Tamaulipas, próximo a la frontera con Estados Unidos.

“Desde el inicio del gobierno, constatamos, y era notorio, de dominio público, que las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades”, declaró el presidente.

Sin embargo, también se quejó que, durante algunas capturas de criminales o decomisos de droga, algunas comunidades salen a proteger a los traficantes y buscan retener a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, para evitar que se lleven a cabo estas acciones.

“Esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional, nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán”, afirmó.

