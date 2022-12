Conoce la centenaria casa que Mario Lopez, estrella de ‘Saved by the Bell’, vendió en Burbank

El actor Mario Lopez, quien es recordado por su papel de A. C. Slater en la serie ‘Saved by the Bell’, vendió en días recientes la centenaria casa que poseía en Burbank, California.

La propiedad, construida en 1931 y que originalmente fue lanzada al mercado por $2.35 millones de dólares, fue vendida en $2.09 millones de dólares.

A pesar de que no recibió la cifra que esperaba, el también concursante de ‘Dancing with the Stars’ sí obtuvo una ganancia importante con respecto a la cifra que él mismo pagó, en 2004, cuando desembolsó $1.35 millones de dólares.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, la casa, que es de estilo arquitectónico español, cuenta con una extensión de 4,387 pies cuadrados, con cinco recámaras y con cinco baños.

Es completada por vestíbulo, por cocina, por comedor, por antecomedor, por sala de estar, por sala principal, por family room, por bar, por oficina, por balcones, por cuarto de lavado, por garaje para dos vehículos, por cuarto de almacenaje, entre otras habitaciones.

La cocina es abierta y no tan amplia. Está equipada con alacenas de tono marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable, con una isla central que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador para tres personas.

La recámara principal goza de una cama grande, de sala, de balcón, de un closet revestido en cedro, de balcón con vista a la montaña y de baño completo con ducha de vapor, tina de hidromasaje y bidé.

Al exterior, en su lote de 8,119 pies cuadrados, cuenta con terraza, con áreas verdes, con área de barbacoa, con cocina exterior, con piscina con su respectiva área de spa, con jacuzzi, entre otras amenidades.

Para ver más fotos de la antigua casa de Mario Lopez, da clic aquí.

Sigue leyendo:

Cristiano Ronaldo busca empleados para cuidar su mansión y ofrece sueldos estratosféricos

Habitación donde Messi durmió durante el Mundial de Qatar será transformada en un museo

Adamari López finalmente cumple un sueño y realiza hermosa transformación a su casa

Video: Toni Costa presume su muy original árbol de Navidad bailando en compañía de Alaïa