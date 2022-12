En cifras: Inglaterra entre los primeros países del mundo en eliminar la hepatitis C para el 2025

El NHS estaría en camino de eliminar la hepatitis C para el 2025 gracias a un esfuerzo concertado para encontrar y tratar a personas en riesgo, así lo publicó en su página web.

Tras un contrato de cinco años por valor de casi mil millones de libras esterlinas para comprar medicamentos antivirales para miles de pacientes, las muertes por hepatitis C, incluidas las enfermedades hepáticas y el cáncer, se han reducido en un 35 %. Esa mejora en los resultados significa que el NHS ha superado en más del triple el objetivo de la Organización Mundial de la Salud del 10 %, colocando a Inglaterra en la primera posición para estar entre los primeros países del mundo en eliminar el virus como un problema de salud pública.

Una campaña de detección temprana

El profesor Sir Stephen Powis, director médico nacional del NHS de Inglaterra, dijo que el NHS está “liderando el mundo” en la campaña para salvar vidas y eliminar la hepatitis C, al mismo tiempo que aborda una desigualdad de salud “significativa”.

Además, dijo que “gracias a la detección dirigida y porque el NHS tiene un historial comprobado de acuerdos que brindan a los pacientes accesos a los medicamentos, estamos en camino de superar los objetivos globales y convertirnos en el primer país en eliminar la hepatitis C para 2030”.

Por su parte, Sara Hide, coordinadora de hepatitis C en St Mungo’s en Oxford, una de las organizaciones benéficas que ofrece los programas de divulgación Find And Treat, manifestó que “con el tratamiento para la hepatitis C ahora menos invasivo, un ciclo de medicación de ocho a 12 semanas, hemos visto un aumento en las personas que responden a nuestros servicios de detección.

“También evaluamos otras condiciones al mismo tiempo para identificar a quienes podrían necesitar apoyo de salud adicional”.

Las personas sin hogar corren un mayor riesgo de contraer la hepatitis C, a veces debido al consumo de sustancias, pero también por compartir cosas como cepillos de dientes y máquinas de afeitar.

La hepatitis C, en cifras

La hepatitis C generalmente no muestra síntomas hasta que causa suficiente daño como para provocar una enfermedad hepática. También puede conducir al cáncer.

Sus síntomas pueden incluir fatiga y dificultad para concentrarse y el virus también está relacionado con enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental, enfermedades renales y dolor musculoesquelético.

En seis años, la cantidad de personas que buscan trasplantes de hígado debido al virus se ha reducido en dos tercios. En 2020, el número de registros anuales para un trasplante de hígado en pacientes con enfermedades relacionadas se redujo de más de 140 por año a menos de 50 por año.

Se espera que esta cifra sea aún más baja en 2022 y el NHS ahora está en camino de eliminar la hepatitis C cinco años antes del objetivo general de la OMS para 2030. El proyecto también ha brindado atención médica con sus tratamientos al 80 % de las comunidades más pobres.

